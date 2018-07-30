Taksilere kamera takılması kararına mahkemeden iptal

Son günlerin gündemi meşgul eden minibüs, otobüs ve taksilere görüntülü ve sesli kamera takılması için İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine 2017/7 sayılı bir genelge gönderildi. Gönderilen genelge ile İl Trafik Komisyonları ve Büyükşehir Belediyeleri UKOME’lerince minibüs, otobüs ve taksilere görüntülü ve sesli kamera takılmasına dair tüm illerin gerek İl Trafik Komisyonları gerekse Büyükşehirlerdeki UKOME'lerce genelge uyarınca minibüs, otobüs ve taksilere görüntülü ve sesli kamera takılmasının zorunlu olduğuna dair kararlar alındı.

Bu kararlarda 31.12.2018 tarihi kamera takılması için son gün olarak ilgili minibüs, otobüs ve taksi esnafı ile tüm şoförler odalarına tebliğ edildi. Bu kararların ve İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesinin iptali için birçok ilde gerek esnaf, gerek şoförler odaları ve gerekse STK’larca birçok dava açıldı. Bu davalardan biri de Muğla İdare Mahkemesine Bodrum Şoförler Odası tarafından açıldı. Davayı açan ve mahkemece alınan iptal kararını sosyal medya hesabından paylaşan Bodrum Şoförler Odasının avukatı Barış Eğilmez şunları söyledi: “Bu olayın birçok yönü var. Ekonomik tarafı taksi esnafını ilgilendiriyor ki çok ciddi maliyetlere katlanmak zorunda bırakılıyor. Ticari tarafı yüz binlerce taksiye takılacak olan bu sistemleri kuran işletmeleri ilgilendiriyor ki taksi başına ortalama 4-5 bin liralık bir sistem ve ülke çapındaki toplam bedeli düşününce de çok ciddi bir ticari değer olarak ortaya çıkıyor.”

Özel hayatın gizliliğini ihlal İptal kararını aldıran Avukat Barış Eğilmez, açılan davanın hukuki tarafının ise tüm vatandaşları ilgilendirdiğine işaret ederek, “Bu genelge muhakkak ki gerek şoför esnafının, gerekse vatandaşların can güvenliğini korumak, özellikle son dönemde terör bağlantılı olayların önüne geçmek için gereken bir uygulama olarak düşünülmüş. Bu kadar çok yönlü olan ve toplumun farklı kesimlerini farklı gerekçelerle etkileyen bu kararın bir bakanlık genelgesine dayanarak yerel belediyelerce alınması öncelikle konunun ehemmiyetine uygun düşmeyen bir kararlar silsilesi olmuştur. Mahkemenin gerekçeli kararında da belirtildiği gibi anayasal güvence altında olan özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması ile güvenliğin sağlanabilmesi adına alınması gereken bu kararın tüm tarafların kabulüyle sonuçlanacak bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılacak ve anayasal güvenceleri de ihlal etmeyecek bir kanunla olmalıydı. Bu nedenle de Muğla Büyükşehir Belediyesi UKOME kurulunun 12.05.2017 tarih ve 2017/3-230 sayılı kararı ile minibüs, otobüs,taksilere sesli ve görüntülü kamera takılması zorunluluğuna dair aldığı karar, tarafımızca açılan idari dava sonucunda Muğla 2.İdare Mahkemesinin 2017/989 E - 2018/1240 K sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bahse konu UKOME kararı İçişleri Bakanlığı'nın 2017/7 sayılı genelgesi doğrultusunda alınmıştı. Bahse konu genelge içeriğine bakıldığında minibüs,taksi ve otobüs türü tüm toplu taşıma araçlarına getirilen bir zorunluluk olarak karar altına alınmıştır. Ancak biz bu davamızı açarken minibüs ve otobüsler için herhangi bir iptal talebinde bulunmadık. Sadece taksiler açısından bu sesli ve görüntülü kamera zorunluluğunun iptalini istedik. Sonuçta mahkemece verilen kararın gerekçesinde de belirtildiği gibi bahse konu UKOME kararı özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin korunması hakkının ihlali sonucunu doğuracak bir karardı. Ancak minibüs ve otobüsler toplu olarak bulunulan araçlar ve bu araçlar içerisinde bulunan insanların zaten toplu olarak bir arada olmaları neticesinde özel hayatın gizliliğinin konu edilebileceği ve kişisel verilerin korunması hakkının ihlalini doğuracak bir mecra değildir. Bu düşüncemizi de dava dilekçemize yansıttık ve mahkemece de bu karar alındı" dedi.



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