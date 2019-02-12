Taksim Meydanı'nda tanzim satışları başladı

Gezi Parkı'nın Taksim Meydanı tarafında oluşturulan tanzim satış noktasına, sabah saatlerinde belediyenin mobil araçlarıyla getirilen ürünler, görevliler tarafından tezgaha titizlikle dizildi.

Vatandaşlar ise tanzim satış noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğa giren vatandaşlar saat 10.00'da sırayla alışveriş yaptı.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlardan Muammer Köse, bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek, ''Büyük bolluk, ne güzellik. Millet bol bol yiyecek. Her yere kurulacak bunlardan. Fiyatlardan memnunum. Bedava. Aynı yaz fiyatları gibi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binalı Yıldırım'a Allah uzun ömürler versin.'' dedi.

Sevim Yütük ise uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür ederek, ''Çok memnunum. Bu sistemi getirenlerden Allah razı olsun. Normalde 25 liraya ben bu kadar şeyi alamazdım. Her şeyden aldım. Bunları pazardan ya da marketten alsaydım 70-80 lira tutardı. Artık burayı tercih edeceğim. Reisimizden de çok memnunuz.'' ifadelerini kullandı. KAYNAK:AA



