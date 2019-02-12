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Taksim Meydanı'nda tanzim satışları başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesince sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla Taksim Meydanı'nda tanzim satış noktası kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesince sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla Taksim Meydanı'nda tanzim satış noktası kuruldu.

Taksim Meydanı'nda tanzim satışları başladı

Gezi Parkı'nın Taksim Meydanı tarafında oluşturulan tanzim satış noktasına, sabah saatlerinde belediyenin mobil araçlarıyla getirilen ürünler, görevliler tarafından tezgaha titizlikle dizildi.

Vatandaşlar ise tanzim satış noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğa giren vatandaşlar saat 10.00'da sırayla alışveriş yaptı.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlardan Muammer Köse, bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek, ''Büyük bolluk, ne güzellik. Millet bol bol yiyecek. Her yere kurulacak bunlardan. Fiyatlardan memnunum. Bedava. Aynı yaz fiyatları gibi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binalı Yıldırım'a Allah uzun ömürler versin.'' dedi.

Sevim Yütük ise uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür ederek, ''Çok memnunum. Bu sistemi getirenlerden Allah razı olsun. Normalde 25 liraya ben bu kadar şeyi alamazdım. Her şeyden aldım. Bunları pazardan ya da marketten alsaydım 70-80 lira tutardı. Artık burayı tercih edeceğim. Reisimizden de çok memnunuz.'' ifadelerini kullandı. KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
tanzim satış taksim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meyve sebze

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
su, tüp ve ekmek kuyruğu bitti. 21.yüzyılda sebze kuyruğu başladı. ileri mi gittik duvardan sekerek geri mi gittik belli değil.
sözüm ona tüp kuyruğu vardı diyenlere istanbul çöpten geçilmiyodu diyenlere. ilerimi gittik şimdi biz ??? sene 2019 sebze kuyruğu ahada tam medeniyetin göbeğinde. durmak yok devammmm
türkiye ankara ve istanbuldan ibaret değil gosterimlik secim yatırımı
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