FİNANS

Taksimetre muayenelerine düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2019 14:53 | Son Güncelleme

Taksimetrelerin ilk muayenesinin geçerlilik süresi 2 yıldan 3 yıla yükseltildi.

Taksimetre muayenelerine düzenleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Taksimetre Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taksimetrelerin ilk muayenesinin geçerlilik süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Piyasaya arzında ilk muayenesini geçirmiş taksimetrelerin taksiye montajının gerçekleştirilmesi halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın en geç 5 günde periyodik muayenesi yaptırılacak.

İlk, periyodik, ani muayeneler ile şikayet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal edilen taksimetrelerin tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra ilk muayenesi yapıldığında, ilgili kurum veya kuruluş tarafından tarife yayımlanması halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın periyodik muayenesi yerine getirilecek.

İlgili kurum veya kuruluş tarafından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden itibaren en geç 20 günde tamir ve ayar servisince tarifesi yüklenen taksimetre için periyodik muayene yapılacak. Periyodik muayene, bir sonraki tarife değişikliği kapsamında yapılacak muayene tarihine kadar geçerli olacak.

Taksimetrenin ilk veya periyodik muayenesinin gerçekleştirildiği son tarihten 3 yıl geçtiği halde ilgili kurum veya kuruluş tarafından tarife değişikliği yayımlanmaması durumunda, bu sürenin dolduğu tarihten itibaren en geç 20 günde periyodik muayenesi yaptırılacak.

KAYNAK:AA

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Bu geleneğe tepki yağıyor! Atları ateş üstünde yürüttülerBu geleneğe tepki yağıyor! Atları ateş üstünde yürüttüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taksimetre

En Çok Okunan Haberler

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

Kredi alacaklar dikkat! Bugünden itibaren değişti

Kredi alacaklar dikkat! Bugünden itibaren değişti

Sabancı ABD'li şirketi satın aldı

Sabancı ABD'li şirketi satın aldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kredilerde yeni dönem!

Kredilerde yeni dönem!

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamsinin kilosu 30 TL

Hamsinin kilosu 30 TL

İnternet kullanıcılarının korkulu rüyası: Sanal dolandırıcılık

59 milyon kişi tehdit altında! Sakın yapmayın

Paladyum tedarik endişeleriyle rekor yükseldi

Altını tahtından eden maden: Rekor fiyata ulaştı

Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor

Türkiye'de üretiliyor! Yurt dışından talep yağıyor

2 günde 15 ton patates satıldı

Vatandaşlar akın etti! 2 günde 15 ton satıldı

Köprü geçiş cezalarının iadesi için son başvuru 28 Şubat'ta

Başvurmayanın parası yanacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.