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Talep endişeleriyle Brent petrol üç ayın en düşük düzeyini gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Petrol fiyatları, Çin’de ortaya çıktığı günden bu yana yayılarak ülkenin bazı bölgelerine giriş çıkışların kapatılmasına yol açan coronavirüs salgını endişeleriyle son üç ayın en düşük düzeylerine geriledi.

Talep endişeleriyle Brent petrol üç ayın en düşük düzeyini gördü

Çin yönetiminin Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsü kontrol altına alma çabaları devam ederken, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ise virüsün yayılma gücünün arttığını açıklayarak talep endişelerinin yükselmesine neden oldu.

Artan talep endişelerine paralel olarak Türkiye’de de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü 58.68 dolarla Ekim ayından bu yana en düşük düzeyini gördükten sonra yüzde 2.21 düşüşle 59.35 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 2.36 düşüşle 52.91 dolara geriledi.

Coronavirüs salgınının yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirmesiyle değerli metal fiyatları hafif yükseldi.

Değerli metallerde;

-altın yüzde 0.50 artışla 1,579.4 dolardan,

gümüş yüzde 0.45 artışla 18.195 dolardan,

bakır yüzde 1.51 düşüşle 2,6435 dolardan,

platin yüzde 0.92 düşüşle 1,001.3 dolardan,
paladyum yüzde 1.27 düşüşle 2,286.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada da gram altın 302 liraya, çeyrek altın 494 liraya ve Cumhuriyet altını da 2.042 liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
petrol, coronavirüs,

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