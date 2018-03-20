FİNANS

Talep patladı! Darphane reşat altın basımına başlamalı

20 Mart 2018 14:14

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarının daha çok 22 ayar sarrafiye grubunu tercih ettiğini belirterek, yeni yasal düzenlemeler ile darphane artık Reşat altın basımına başlaması gerektiğini bildirdi.

Talep patladı! Darphane reşat altın basımına başlamalı
AA Finans Analisti İslam Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dört yıldır fiziki altın talebi artmaya devam ettiğini, altın yatırımcılarının yüzde 60'ının en çok yastık altı birikimi için 22 ayar sarrafiye grubunu tercih ettiğini kaydetti.
 
Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altınların vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen sarrafiye grubu olduğunu bildiren Memiş, düğün, nişan, sünnet gibi özel günlerde Türk toplumunun hediyeleşmek için tercih ettiği altında talebin devam ettiğini söyledi.
 
Memiş, Darphane'nin Türkiye'de sarrafiye altın talebini karşılamaya devam ettiğini, kuyumcu esnaflarının talebine göre sarrafiye grubu altın bastığını, yasa gereği ise Reşat altını basamadığını söyledi.
 
Son yıllarda evlenenlerin "Reşat beşibiryerde" altın takmayı tercih ettiklerini ifade eden Memiş, gelenekler ve alışkanlıklarına bağlı yatırımcıların Reşat beşibiryerde altın talep ettiklerini dile getirdi.
 
Memiş, Cumhuriyet altını boyutunda olan Reşat altınların piyasalarda vatandaşlar tarafından talep gördüğünün bilgisini vererek şunları kaydetti:
 
"Reşat altınlar, hem takı, hem de yastık altı birikimi olarak tercih edilen sarrafiye grubundan altınlardır. Ancak resmi olarak darphane, Reşat ve Reşat beşibiryerde altınları yasa ve kanunlar çerçevesinde basmıyor. Darhane, Reşat altınları basması için Hazine Müşteşarlığı'nın yetki vermesi gerekiyor. Hazine Müşteşarlığı'na bu yetki için yeni yasal düzenleme ve kanun çıkarılması gerekmektedir. Talep kısmına baktığımızda yeni yasal düzenlemeler ile darphane artık Reşat altın basımına başlamalı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Piyasada dolaşan Reşat ve Reşat beşibiryerde altınların yüzde 90'ının 21 ayar, yüzde 10'unun ise 22 ayar olduğunun bilgisini veren Memiş ancak tüm sarrafiye grubunun 22 ayar olmasının gerekliliğini belirtti.
 
Yatırımcıların satın almış oldukları Reşat ve Reşat beşibiryerde altınların tamamının 22 ayar olmadığını bilmesi gerektiğine dikkati çeken Memiş, yatırımcıların alırken iyi araştırmaları gerektiğini söyledi.
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın