Talep patladı! Darphane reşat altın basımına başlamalı

AA Finans Analisti İslam Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dört yıldır fiziki altın talebi artmaya devam ettiğini, altın yatırımcılarının yüzde 60'ının en çok yastık altı birikimi için 22 ayar sarrafiye grubunu tercih ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altınların vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen sarrafiye grubu olduğunu bildiren Memiş, düğün, nişan, sünnet gibi özel günlerde Türk toplumunun hediyeleşmek için tercih ettiği altında talebin devam ettiğini söyledi.

Memiş, Darphane'nin Türkiye'de sarrafiye altın talebini karşılamaya devam ettiğini, kuyumcu esnaflarının talebine göre sarrafiye grubu altın bastığını, yasa gereği ise Reşat altını basamadığını söyledi.

Son yıllarda evlenenlerin "Reşat beşibiryerde" altın takmayı tercih ettiklerini ifade eden Memiş, gelenekler ve alışkanlıklarına bağlı yatırımcıların Reşat beşibiryerde altın talep ettiklerini dile getirdi.

Memiş, Cumhuriyet altını boyutunda olan Reşat altınların piyasalarda vatandaşlar tarafından talep gördüğünün bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Reşat altınlar, hem takı, hem de yastık altı birikimi olarak tercih edilen sarrafiye grubundan altınlardır. Ancak resmi olarak darphane, Reşat ve Reşat beşibiryerde altınları yasa ve kanunlar çerçevesinde basmıyor. Darhane, Reşat altınları basması için Hazine Müşteşarlığı'nın yetki vermesi gerekiyor. Hazine Müşteşarlığı'na bu yetki için yeni yasal düzenleme ve kanun çıkarılması gerekmektedir. Talep kısmına baktığımızda yeni yasal düzenlemeler ile darphane artık Reşat altın basımına başlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasada dolaşan Reşat ve Reşat beşibiryerde altınların yüzde 90'ının 21 ayar, yüzde 10'unun ise 22 ayar olduğunun bilgisini veren Memiş ancak tüm sarrafiye grubunun 22 ayar olmasının gerekliliğini belirtti.

Yatırımcıların satın almış oldukları Reşat ve Reşat beşibiryerde altınların tamamının 22 ayar olmadığını bilmesi gerektiğine dikkati çeken Memiş, yatırımcıların alırken iyi araştırmaları gerektiğini söyledi.