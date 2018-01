Talep patlaması var! Et fiyatları ile yarışıyor

Sakatat ve kokoreç mekanlarının çoğalmasından kaynaklı malzeme yetiştiremediklerini belirten sektör temsilcileri fiyatların ise şiş bazında çift sarım kuzu da 50 liradan 75-80 liralara kadar yükseldiğini ifade ediyor.



Kokoreç sektöründe üretici olan iş adamı Erdal Aslanboğa, sektörde ürün miktarının azaldığını belirtirken, fiyatlarda yüzde 50 civarında yükseliş olduğunu söyledi.



ET FİYATLARI İLE YARIŞIYOR



Bir zamanlar yenilmediği için kenara atılan sakatat ürünleri et fiyatları ile yarışmaya başladı. Kasaplar ve lokantacılar ciğer, dalak, kelle, ayak, dil, işkembe gibi ürünleri bulmakta zorlanırken, fiyatlar da buna bağlı olarak artış gösterdi. Türkiye’nin birçok noktasına kokoreç yapımı için bağırsak gönderilen Balıkesir’de de üreticiler kokoreçe talebin azalmadığını ancak sakatatta miktar olarak düşüş olduğunu söyledi.



“MALZEME YETİŞMİYOR”



Balıkesir’de bir mezbahanın ortağı olan ve kokoreç üzerine işletmesi bulunan Erdal Aslanboğa, fiyatlardaki artışın ürün azlığından kaynaklandığını, kendilerinin üretici olması dolayısıyla zorluk çekmediklerini ancak bağırsağı dışarıdan alanların gün geçtikçe zorlandığını söyledi.



KESİMLER ÇOK DÜŞÜK!



Aslanboğa, “Şu an kesimler çok düşük. Bu tamamen karkas ile ilgili. Biz üretici olduğumuz için çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Fiyatlar şiş bazında çift sarım kuzu 50 liradan 75-80 liralara kadar geldi. Türkiye’de sakatat denildiğinde özellikle kokoreç denildiğinde Balıkesir akla gelir. Talep oldukça fazla. Üretim azalmış durumda, her geçen gün sakatat ve kokoreç mekanları çoğalıyor şu an malzeme yetişmiyor” şeklinde konuştu.



KAYNAK:İHA