Tam altın fiyatı ne kadar? 22 Mart 2021 Pazartesi günü tam altın ne kadar oldu?

Döviz kurları ve altının fiyatları 22 Mart 2021 gece yarısı belli oldu. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası Başkanı'nın değişiminden sonra Asya piyasalarının açılması ile dolar ve altın büyük bir yükseliş yaşadı.

TAM ALTIN NE KADAR?

22 Mart 2021 gecesinde Asya piyasalarının açılması ile Euro ve Dolara paralel olarak gram altın da çok sert bir yükseliş yaşadı.

Cuma gününün gecesi 2.627,66 Türk Lirası olan tam altın, gece yaşanan yükseliş ile 3.166,00 Türk Lirası seviyelerini gördü. Bir gecede yaklaşık 500 Türk Lirası değer kazanan altın, günün ilerleyen saatlerinde düşmeye başladı.

TAM ALTIN NE KADAR? 22 Mart Pazartesi günü tam altın 3.092,985 Türk lirası seviyesine kadar çıktı. Şu anda tam altın 2.792,93 Türk lirasından alınırken tam altının satış fiyatı ise 2.827,52 Türk lirası oldu. Bu durumda tam altın %7.57 artmış durumda.

CUMA GÜNÜ TAM ALTIN NE KADARDI? Tam altın, cuma gününü büyük bir düşüş ile açmıştı. İlerleyen saatlerde dengeye oturan tam altın 19 Mart 2021 Cuma günü 2.630,01 Türk lirasında dengelendi.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? Birçok analist, gram altındaki bu yükselişi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın değişimine bağlıyor. Son değişim ile Merkez Bankası, 20 ayda 4 farklı başkan ile yönetilmiş oluyor.

Asya'daki piyasaların açılması ile ilk kotasyonlarda dolar, TL üzerinde %16'lık bir yükseliş yaşadı. 21 Mart 2021 akşamı saat 21.30 sularında dolar 8,3880 Türk lirasına kadar yükseldi.

GRAM ALTIN NE KADAR? 22 Mart 2021 günü Gram Altın 437,28 Türk Lirasından alınırken 437,37 Türk Lirasından satılıyor. Altın, şu anki haliyle %8,04 değer kazanmış durumda.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 19 Mart Cuma günü 669 Türk Lirası olan çeyrek altın, 22 Mart itibariyle 723 Türk Lirası seviyelerine geldi. Çeyrek altın satış fiyatı ise 693 Türk Lirası.

YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın ise 19 Mart itibariyle 1.332,00 Türk Lirasından alıcı buluyordu. Dün gece itibariyle büyük bir yükseliş yaşayan yarım altının alış fiyatı ise 1.375,00 Türk Lirasına geldi. Satış fiyatı 1.433,00 Türk Lirası olarak açıklandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını da ani yükselişten etkilenen altınlar arasında. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.771,00 Türk Lirası iken satış fiyatı ise 2.901,00 Türk Lirası

BAKAN ELVAN "TAVİZ VERMEYECEĞİZ" DEDİ Hazine ve Maliye Bakanı olan Lütfi Elvan, serbest piyasaların mekanizmasında herhangi bir taviz vermenin kesinlikle söz konusu olmadığını, olamayacağını belirtti ve "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." dedi.

Bakan Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklama ile makroekonomik istikrarın en büyük ön koşullarının finansal istikrar ve fiyat istikrarı olduğunu açıkladı.

Eğer fiyat ve finansal istikrar yoksa kaliteli, güçlü ve sürdürülebilir bir büyümenin mümkün olmadığını belirten Lütfi Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.