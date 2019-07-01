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TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı, 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletmek üzere hazır hale geldi

TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır

Güney Gaz Koridoru'nun en uzun halkası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın, (TANAP) 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletebilecek duruma geldiği bildirildi.

TANAP'ta yapılan açıklamaya göre, Ardahan'ın Posof ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan ve 20 il, 67 ilçe ile 600 köyden geçtikten sonra Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya bağlanan bin 850 kilometrelik boru hattı tamamlandı.

TANAP, 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 sahasından çıkan doğal gazı Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'na (TAP) vermeye hazır hale geldi. TAP'ın tamamlanmasının ardından, Azerbaycan gazı gelecek yıldan itibaren Avrupa pazarlarına ulaşacak.

Böylece, Türkiye-Yunanistan sınırında TAP ile birleşen TANAP, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'nın en uzun ve en geniş çaplı doğal gaz boru hattı unvanına sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev de TANAP'tan Türkiye’ye ilk gaz sevkiyatının geçen yıl başlatıldığını hatırlatarak, "Bugün ise TANAP artık Avrupa’ya da doğal gazın teslim edilmesi için hazır vaziyettedir ve yalnızca TAP'daki çalışmaların tamamlanması beklenmektedir. Azerbaycan bugün bütün dünyaya tekrar göstermiştir ki; biz sadece yurt içinde değil, yurt dışında da büyük projeleri zamanında ve yüksek verimlilikle gerçekleştirme konusunda son derece başarılıyız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 milyar dolar yatırımla tamamlanan TANAP'tan Türkiye'ye ticari gaz akışı 30 Haziran 2018'de başlamıştı.
TANAP'ta, SOCAR ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın ortak girişimi olan Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Güney Gaz Koridoru TANAP Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı

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