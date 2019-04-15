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Tanesi 1 liraya satılan erkenci kiraz hediyelik oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bahçelerden hasat edilen sezonun ilk ürünleri, İstanbul'da özel marketlerde tanesi yaklaşık 1 liradan satılıyor.

Kuzey yarım kürede kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde sezonla birlikte hummalı bir çalışma başladı.

Kilogramı 120 ile 150 liradan satılıyor

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerine giderek erkenci çeşit "Cristobalina" cinsi kirazları özenle ağaçlardan toplayan üreticiler, daha sonra mahalle meydanındaki alım merkezine giderek ürünlerini satmaya çalışıyor.
Çoğunluğunu İstanbul'daki hallerden gelen tüccarların oluşturduğu alıcılar, yılın ilk kirazlarını kilogramı 120 ila 150 lira arasında değişen fiyatlardan alıyor.
Daha sonra üreticiden alınan kirazlar, alım merkezlerinde çalışan kadınların yardımıyla 100 ya da 200'er gramlık ambalajlar halinde paketlenerek İstanbul'daki hallere sevk ediliyor.

'HEDİYELİK OLARAK GİDİYOR'

'HEDİYELİK OLARAK GİDİYOR'
Tüccar Celil Görmez, AA muhabirine, sezonun ilk ürününün hasadı için Manisa'ya geldiğini belirterek, "Şu anda ilk kirazın üretici kilogram fiyatı 150 lira. Burada 150 liradan aldığımız kirazı 100'er ve 150'şer gramlık ambalajlara koyduktan sonra İstanbul'a sevk ediyoruz. İstanbul'da bunun tüketici satış fiyatının 50 lira civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu ambalajın içinde yaklaşık 50 tane var, yani ilk kirazın tanesi bir liraya denk gelecek. İlk kirazlar genelde özel yerlere hediyelik olarak gidiyor." dedi.
Yüksek fiyatı nedeniyle sezonun ilk ürününün herkesin bütçesine uygun olmadığına dikkat çeken Görmez, "Lüks marketlere, manavlara, restoranlara ve hediyelik isteyenlere gidiyor. Şu anda bunu herkes yiyemiyor ama ilerleyen dönemde fiyatı düşecek ve herkese kiraza ulaşacak." diye konuştu.

'KİLO İLE SATILMAZ'

'KİLO İLE SATILMAZ'
Bayrampaşa Sebze Meyve Hali'nden gelen tüccar Zübeyir Yıkılmaz da sezonun ilk kirazlarının kilo ile satılamayacağını, vatandaşlara pahalı geldiği için küçük ambalajlar halinde satışa sunulacağını ifade etti.
Üretici İlyas Coşkuner ise ilçedeki pek çok çiftçinin kendisi gibi kirazın her çeşidini üretmeye çalıştığını, parlak kırmızı rengi, uzun raf ömrü ve iri taneli yapısıyla ihracata yönelik yetiştirilen "Ziraat 900" cinsi kiraz kadar, erkenci türler "Cristobalina", "Early Burla" ve "Karabodur" türlerine de önem verdiklerini söyledi.
Erkenci kirazların üreticinin gelirleri içinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Coşkuner, "Erkenci kirazlar bizim için iyi bir gelir sağlıyor. Bu yüzden sadece ihracata yönelik türlere değil, erkenci türlere de önem veriyoruz." ifadelerini kullandı. KAYNAK:Erkenci kirazların üreticinin gelirleri içinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Coşkuner, "Erkenci kirazlar bizim için iyi bir gelir sağlıyor. Bu yüzden sadece ihracata yönelik türlere değil, erkenci türlere de önem veriyoruz." ifadelerini kullandı. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
kiraz Sancaklı Bozköy Mahallesi

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