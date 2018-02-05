FİNANS

Tanesi 10 kilosu 600 lira

05 Şubat 2018 11:36

Kış aylarına rağmen pazar tezgahlarında yerlerini alan yaz meyvelerinin rekortmeni, Şili’den gelen ve tanesi 10, kilosu 600 liraya yatılan yeşil erik oldu. Yeşil erik fiyatı ile adeta cep yakıyor.

Tanesi 10 kilosu 600 lira
Sıcak günleri özleten yaz meyvelerinde en yüksek fiyata sahip olanların başında erik ve çilek geliyor. Yeşil eriğin tanesi 10, kilogramı da 600 liraya satılırken, diğer yaz meyvelerinden çilek 12 lira, kavun 10 lira, karpuz ve üzüm ise 5 liraya alıcı buluyor.
 
Pazarcı esnafından Emin Özkaya, yüksek fiyatların bir ay içinde normale döneceğini söyledi. Özkaya, "Yazlık meyve olarak; çilek, yeşil erik, üzüm, kavun ve karpuz satıyorum. Eriğin tanesi 10 liraya geliyor. Hamileler için getiriyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlar gelip alıyor. Sadece Eskişehir’de yaşayanlar değil, civar illerde yaşayan vatandaşlarda geliyor. Sırf erik için gelenler var. Erik bize yurt dışından, Şili’den paket hesabı geliyor. Biz de paket başına kargo masrafı ve kendi kârımızı koyuyoruz. O da 2 veya 3 lira gibi bir rakam oluyor. Bizim kazancımız yok. Kamu hizmeti yapıyoruz. Vatandaş aramasın diye getiriyoruz. Çileğimiz Anamur’dan geliyor. Anamur çileği yazdan daha hesaplı ve daha güzel bir de taze olduğu için satıyoruz. Ayrıca üzümlerimiz var. Türkiye’de Denizli Çal’da yetişiyor. Daha önce Şili’den geliyordu, ama artık üzümün bağı geldikten sonra kendi ülkemizde yetiştiriyoruz. Bu ürünleri 12 ay satabiliyoruz. Sadece Eskişehir’de değil, büyük illerin hepsinde bu meyveler var. Bizim yetiştirdiğimiz ürünlerde dışarıdan gelen mallar gibi ilaçlama yok. İlaçlama olayı olmadığı için vatandaşlar güvenerek alabiliyor. Çünkü tadında bozulma yok. Biz de ilaçlama yerine depolama var. Soğuk hava depolarımız var. Üzümler belirli bir seviyede bekliyor ve bozulmuyor. Bundan 1 ay sonra İran’ın karpuzu geliyordu, ama iki seneden beri kendi ülkemizde yetiştiriyoruz. Kavun ve karpuzu Antalya’da seralarda yetiştiriyoruz. 12 ay boyunca bu ürünleri satabiliyoruz" diye konuştu.
 
"Eriği adet ve paket olarak satıyoruz"
 
Pazardaki yaz meyvelerinin fiyatlarını aktaran Özkaya, eriği adet ve paket olarak sattıklarını söyledi. Pazar esnafı Özkaya, "Kavunun kilosu 10 lira, karpuzun kilosu da 5 lira. Fiyatlar cazip. Eriği adet ve paket olarak satıyoruz. Paketin içinde 3 veya 5 erik oluyor. Kilo olarak düşünürsek eriğin kilosu 600 liraya geliyor. Ancak kilo hesabı değil de paket hesabı sattığımız için bana da paket olarak geliyor. 15 gün satıyorum sonra tekrar geliyor. Çileğin kilosu 12 lira, eriğin kilosu 600 liraya geliyor ve tanesi 10 lira, üzümün kilosu 5 lira, karpuzun kilosu 5 lira ve kavunun kilosu 10 lira. Bunlar yaz meyveleri ama kışın ortasında da taze olmak şartıyla elimizde bulunduruyoruz. 1 ay sonra üretim fazlalaşmaya başladığı için bu meyvelerin fiyatı normale döner. Seralardan çilek, kavun ve karpuz daha nitelikli gelmeye başladığı için fiyatlar daha hesaplı olur" dedi. İHA

 

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