Tanzim noktalarında 297,7 ton sebze satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 34 ilçede 50 noktada vatandaşlara uygun fiyatta sebze satışı devam ediyor.

Aradaki aracı ve komisyoncuları devre dışı bırakarak ürünleri üreticiden temin edip vatandaşa ulaştıran belediye, dün başlanan uygulamada satılan sebzelerin bilançosunu açıkladı.

Buna göre ilk gün 297,7 ton sebze vatandaşlara satıldı, Tanzim satış noktalarında en çok domates satılırken, en az ise sivri biber vatandaşlara satıldı. İlk günde 118 ton domates, 70 ton patates, 73 ton soğan, 16 ton ıspanak, 15 ton salatalık, 2,7 patlıcan, 2 ton çarliston biber ve bir ton sivri biber olmak üzere 8 farklı kalem sebze uygun fiyattan vatandaşa ulaştırıldı.

Tanzim satış noktalarında; domates 3, patlıcan 4,5, salatalık 4, çarliston biber 6, sivri biber 6, soğan 2, patates 2 ve ıspanak 4 liradan satılıyor.

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, dün yaptığı açıklamada, "Ürünlerimizi, tarladan aldığımız fiyata vatandaşlarımıza sunacağız. İlk etapta; domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olacak." demişti. KAYNAK:AA



