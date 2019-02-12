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Tanzim noktalarında 297,7 ton sebze satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

İBB, tanzim satış noktalarında satılan sebzelerin bilançosunu açıkladı. Buna göre ilk günde tanzim satış noktalarında halka, toplam 297,7 ton sebze satıldı. Vatandaşlar en çok domates ve soğana talep gösterdi.

Tanzim noktalarında 297,7 ton sebze satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 34 ilçede 50 noktada vatandaşlara uygun fiyatta sebze satışı devam ediyor.

Aradaki aracı ve komisyoncuları devre dışı bırakarak ürünleri üreticiden temin edip vatandaşa ulaştıran belediye, dün başlanan uygulamada satılan sebzelerin bilançosunu açıkladı.

Buna göre ilk gün 297,7 ton sebze vatandaşlara satıldı, Tanzim satış noktalarında en çok domates satılırken, en az ise sivri biber vatandaşlara satıldı. İlk günde 118 ton domates, 70 ton patates, 73 ton soğan, 16 ton ıspanak, 15 ton salatalık, 2,7 patlıcan, 2 ton çarliston biber ve bir ton sivri biber olmak üzere 8 farklı kalem sebze uygun fiyattan vatandaşa ulaştırıldı.

Tanzim satış noktalarında; domates 3, patlıcan 4,5, salatalık 4, çarliston biber 6, sivri biber 6, soğan 2, patates 2 ve ıspanak 4 liradan satılıyor.

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, dün yaptığı açıklamada, "Ürünlerimizi, tarladan aldığımız fiyata vatandaşlarımıza sunacağız. İlk etapta; domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olacak." demişti. KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
ibb sebze fiyatları tanzim satış noktaları bilanço

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Ha şöyle yav. Aslında kapatacaksın tüm marketleri, manavları, pazarları. Şöyle komünist komünist yaşayacaksın. Nedir o öyle kapitalizm işleri. Hem özelleştirelim, hem kamulaştıralım. Kötü esnafa haddini bildireceksin. Vergi yok, kira yok, stopaj yok, sgk yok. Kaça aldın kaça sattın soran yok. Yeter ki şov devam etsin. ;)
yinede çok pahalı Aracılar olmadığı halde
@cesuryorum ÖĞRENDİK Kİ yine aracılardan alıp satmışlar:):):):): komedi şov devam ediyor:)))::
millet pahalıkdan bıkmış 16 yılda geldiğimiz nokta sıraya girek ucuz meyve sebze alımı üretimin maliyetlerini düşürmez seniz bunlar geçici önlem
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