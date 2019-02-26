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Tanzim satış noktalarında bakliyat satışı bugün başlıyor! İşte fiyatlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Tanzim satışta nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız." açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzimde bakliyat satışına bugün başlanacağını açıkladı.

Pakdemirli, "Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız" diye konuştu.

Kooperatiflere yönelik düzenlemeler yapacaklarını söyleyen Pakdemirli, "Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca, Hal Yasası'nın Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacağını ifade etti.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tanzim satış

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