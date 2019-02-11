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Tanzim satışları sonrası sebze fiyatlarında düşüş!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

Tanzim satışları sonrası sebze fiyatlarında düşüş gözlendi. En büyük düşüş yüzde yüze yakın bir oranla patlıcanda yaşandı.

Domates, 3,5 liraya düşerken, salatalık 5 TL’den 4’e, soğan 4,2 TL’den 3.5 TL’ye geriledi.

Sebze fiyatlarında yüzde 25 düşüş

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için Ankara ve İstanbul’da başlanan tanzim satışları sonrası, örtü altı sebzenin başkenti Antalya’nın hallerinde de fiyatların düştüğü gözlendi.
Özellikle patlıcanda yüzde yüze yakın bir düşüş yaşanırken, domates ve soğan fiyatlarında yüzde 25 düşüş gerçekleşti. Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için ilk olarak İstanbul ve Ankara’da başlayan tanzim satışları sonrası, örtü altı sebzeciliğin başkenti olarak bilinen Antalya’da sebze fiyatlarında düşüşlerin yaşandığı gözlendi.
Antalya Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali’nde tanzim satışları öncesinde 4,5 liradan satılan domates, 3,5 liraya düşerken, salatalık 5 TL’den 4’e, soğan 4,2 TL’den 3.5 TL’ye düştü.
En büyük düşüş ise patlıcanda yaşandı. Hafta sonu 10 lira bandında seyreden patlıcanın, bugün sabah itibariyle 5.5 TL’den satışı gerçekleşti. Mevsim şartlarına göre üretimdeki azalma yaşanan biberde fiyat değişikliği yaşanmazken, patateste ise yine üretim azlığı nedeniyle 20 kuruşluk bir artış gerçekleşti.
Fiyatın üründeki kalitesine göre değiştiğini belirten hal esnafından Semih Güreşçi, “Soğan geçen haftalara nazaran en az 70 kuruş gibi düşme var. Patateste tam tersine 20-30 kuruşluk bir artma var” dedi. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
tanzim satış sebze fiyatları domates salatalık soğan

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Okuyucu Yorumları 96 yorum
yokk yokk tamam tanzim satışlar ortaya çıktı ama seçim yaklaşıyor ya bak nasıl düşürdük sebze meyveyi diyecekler.artıkkk yemez bu vatandaş...seçim bitince gelsin yeni zamlarrrrrrrrrr.
Esnaftan da kira alma, yakıt parası alma, elektrik, su alma, vergi alma, bir de maaş bağla. Bak o zaman kaça satıyor o zaman sebze meyveyi. Devletin aracında, devletin işçisinin sattığı bana göre yine de çok pahalı çünkü.
Yağmur bitti güneş açtı ürün çoğaldı.Hortumun yıktığı seralar düzeltildi.Üretim arttı.Belediye kamyonuyla birkaç kasa patlıcan satarak fiyat düşmez.Koyunları kandırsınlar.
olay bu düşecek tabi çok yerinde bir uygulama tbr ederiz
@iso_580 olay o değil olay ne kadar kör olduğunuz. Fiyatları 7 tlye çıkardılar şimdi 3.5 yaptılar ve razı oldunuz. 50 kuruştu be 50 kuruş 2 sene önce. Geçen senede 1 tl 1.5tl idi. Yerinde olan sizlersiniz herşeyi kabul edecek kıvamdasınız.
hiçte düşmemis aynı devam ediyor
@cesuryorum gözlüğü çıkar en az 1 tl fark ettiğini görürsün demek ki çakallık ürünleri çiftçiden alanlarda başlıyormuş
@kriskross asıl sen bir gözlük daha tak...
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