Tapu başına ortalama 153 bin lira ödüyoruz

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, yılın ilk 4 ayında Türkiye genelinde 642 bin adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. Bu satışlardan elde edilen harç geliri 2 milyar 610 milyon lira olarak gerçekleşti.

Tapuda satışı gerçekleştirilen 642 bin gayrimenkul için 98 milyar liralık değer ibraz edilirken, ortalama tapu başına ödenen rakam 153 bin liraya yükseldi.

Geçen yıl boyunca satışı gerçekleştirilen 2,5 milyon gayrimenkul için toplamda 341 milyar lira, tapu başına ise ortalama 136 bin 400 lira ödenmişti.

Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2017'de 120 bin 844 lira, 2016'da 105 bin 403 lira, 2015'te 99 bin 159 lira, 2014'te 89 bin 100 lira, 2013'te 80 bin 892 lira, 2012'de 67 bin 885 lira, 2011'de ise 58 bin 494 lira şeklindeydi.

TL bazında tapu değeri artarken tapuların otalama değeri son iki yıldır yaşanan kur artışları nedeniyle geriledi.

'YÜKSELİŞİN SEBEBİ KONUT-OFİS AĞIRLIĞININ ARTMASI'

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ortalama bir tapu değerinin, 2004'te yaklaşık 20 bin lira seviyesinde olduğunu belirterek, bu rakamın 2019'un ilk 4 ayında 153 bin lirayı aştığını söyledi.