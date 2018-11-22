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Tapu İşlemlerinde Devrim : Şeffaf, Güvenilir, Hızlı Bir Elektronik Gayrimenkul Borsası Geliyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

17. MÜSİAD EXPO Fuarı Projeler Vadisi kapsamında tanıtımı yapılan GABORAS A.Ş. Tapu işlemlerinde yeni bir dönemi müjdeledi. Mayıs ayında kurulan GABORAS A.Ş., Türkiye Merkezli Dünyanın En Büyük Gayrimenkul Kıymetler Borsası’nın kurulmasına da öncülük ediyor. Sektörün borsalaşmasıyla birlikte vatandaşlar sahip oldukları gayrimenkullere ilişkin tüm bilgilere elektronik ortamda tek tuşla, en hızlı ve en güvenilir şekilde erişebilecek.

Tapu İşlemlerinde Devrim : Şeffaf, Güvenilir, Hızlı Bir Elektronik Gayrimenkul Borsası Geliyor!
  1. MÜSİAD EXPO Fuarı’nın gözde projelerinden GABORAS hakkında bilgi veren MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinin taşıyıcı sektörlerinden biri olan ve 2023 yılı hedeflerine ulaşılması noktasında hayati önem teşkil eden gayrimenkul sektörünün sürdürülebilir başarı elde etmesinin, ülkemiz için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Kaan: “Gayrimenkul sektörü, %16’lık oranı ile Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda yer almaktadır. 30 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Gayrimenkul Kıymetleri Borsası AŞ. (GABORAS), gayrimenkul sektöründeki büyümenin devam etmesi ve verilerin şeffaf, güvenilir, elektronik ve hızlı tek bir ortak platformda toparlanması anlamını taşıyor. GABORAS projesi kapsamında, bugün için gelinen aşamada İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi 57 ülke ile MÜSİAD’ın faaliyette olduğu 74 ülkede, Türkiye merkezli Dünyanın En Büyük Gayrimenkul Kıymetler Borsası kurulması için çalışmalar başlatıldı” dedi.

'ALTUN: 'YABANCI YATIRIMCI İÇİN GÜVEN ORTAMI OLUŞTURACAK, YERLİ SERMAYEYİ KÜRESEL OYUNCU YAPACAĞIZ'

Yeni yapılanmayı, Gayrimenkul Sermayesinin Geri Kazanım Projesi olarak yorumlayan GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun: “GABORAS’ın kurulmasındaki ana gaye; Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş amaçlarına paralel olarak, ülkemizi gayrimenkul alanında ulusal ve uluslararası düzeyde odak noktası haline getirmek. Birçok yabancı yatımcının ihtiyacı olan güven ortamını GABORAS sayesinde tesis edeceğiz. Bu minvalde, sermaye piyasalarında büyüme ve derinleşmeyi, İslami finansman varlıklarının kullanımında artışı, büyük projelere bütçe dışı kaynak oluşturmayı ve yerli şirketlerin proje ve sermaye bazında desteklenerek küresel oyuncu konuma geçmelerini hedefliyoruz” şeklinde konuştu

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17. MÜSİAD EXPO Fuarı Tapu işlemleri

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