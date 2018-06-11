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Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların, elektronik ortamda konutlarının içini ve dışını 3 boyutlu görebilme imkanına sahip olabileceği "Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi"nde ilk adım olan pilot uygulamanın tamamladığını bildirdi.

13 bin konutu kapsayan alanda pilot uygulamayı tamamlandı

Yeni dönem için ilk adım atıldı

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Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kadastro çalışmalarının neredeyse yüzde 100'ünün tamamlandığını, sadece bazı köylerde, sınırlardaki anlaşmazlıklardan dolayı yapılamadığını söyledi.
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Bunun yeterli gelmediğini aktaran Adlı, hazırladıkları "Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi"nin hayata geçmesiyle vatandaşların, e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) girerek, satın alacakları veya kiralayacakları konutlarının içini ve dışını 3 boyutlu görebilme imkanına sahip olabileceğini kaydetti.
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Proje sayesinde, emlak üzerinde yapılan olumsuz olayların da minimize edileceğini anlatan Adlı, "Eğer vatandaş bu teknolojiyi kullanabilir veya güvendiği kişiyle bunu kullanırsa yüzde yüz doğrulukları elde edebilecek." dedi.
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Projenin aşamaları hakkında da bilgi veren Adlı, " İlk olarak kameralı uçaklarla uçuşlar yapılıp, fotoğraflanıyor ve elde edilen bilgilerden haritalar üretiliyor. Sonra bunların entegrasyonuyla ilgili ofiste çalışmalar yapılıyor.
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ani binanın cepheleri 3 boyutlu hale getiriliyor gibi. Daha sonra da bu binaların mimari projeleri sayısallaştırılıp, binayla entegre ediliyor. 'Tapu ve kadastro bilgileri, maliki kimdir, alanı ne kadardır, üzerinde bir tahkikat var mıdır' gibi bütün tapu ve kadastro bilgileri de entegre olduktan sonra proje tamamlanmış oluyor." şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3 boyut elektronik ortam

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