FİNANS

Tapuda yeni bir dönem başladı

24 Ocak 2018 09:31

Kağıthane Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü arasında; Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokol imzalandı.

Tapuda yeni bir dönem başladı
Kağıthane Belediyesi ve Tapu Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre Elektronik Belge Yönetim Sistemi uygulamasıyla mimari projelerin hem tapu dairesine hem de belediyeye elden, sayfalar dolusu çizim halinde ulaştırılmasının oluşturduğu yük ortadan kalktı.
 
Kağıthane Belediyesi hayatı kolaylaştırmak adına teknolojik altyapısını her geçen gün geliştirirken; tapuda yeni bir dönemi başlattı. Bundan böyle mimari projeler belediyeden tapu dairesine elektronik ortamda ulaştırılacak.
 
Konuya ilişkin bilgi veren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; "İmzalanan protokol ile kurulan ortak sistemde; kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleri için istenen belgeler elektronik ortamdan Tapu Müdürlüğü ile paylaşılacak. Vatandaşlar kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleri için mimari projelerin belediyeden müdürlüğe elektronik ortamda gönderilmesini talep ederek, işlemlerini kısa sürede tamamlayabilecek. Çizimlerin e-proje şeklinde ulaştırılması hem incelemede sağlıklılığı hem de gereksiz evrak yığınından kurtulmayı sağlayacak’’ dedi.
 
Kağıthane Tapu Müdürü Faruk Tekin ise yeni dönemin faydalarını şu şekilde sıraladı; “Tapu dairelerinde özellikle geçmiş yıllardaki kayıtlara ulaşmak uzun zaman alıp gereksiz iş yükü oluşturuyordu. Bu da işlemlerin uzamasına ve düşük iş verimliliğine neden oluyordu. E-arşivleme yoluyla tüm belgelerin depolanması hem belgelerin sağlıklı tutulması hem de bilgilerin korunması ve bilgiye ulaşım anlamında büyük rahatlık sağladı” şeklinde konuştu. İHA
 

 

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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 40 Oy
    bu sistem adapazarı'na 2 sene önce geldi. eyyy kağıthane sen amma gerisin yahu
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  • 1 Oy
    Ankara Etimesgut tapuda böyle, belediyede olan iskanlı proje ile tapuda olan projeler çok farklı. Belediyede çift katlı dubleks olan binalar tapuda tek katlı normal daire görünüyor. Belediyede ayrı proje tapuda bambaşka proje var. Tapuda bina 6 katlı yazılmış son katta oturanlar için 4. kat yazılmış tepelerinde hayali 2 kat daha var. Resmen sabunlamışlar. Belediye ile tapu bir birine zıt Olan vatandaşa oluyor.
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