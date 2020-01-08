FİNANS
  4. Tapu'dan 2019'da Hazine'ye 12 milyar lirayı aşan katkı

Tapu'dan 2019'da Hazine'ye 12 milyar lirayı aşan katkı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 11:29 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce geçen yıl harç, damga vergisi ve döner sermaye gelirlerinden Hazine'ye 12 milyar 197 milyon 800 bin lira katkı sağlandı - Geçen yıl tapuda 10 milyon 892 bin 283 işlem gerçekleştirildi - En çok işlem yapılan ve gelir sağlanan ilk 5 il İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Hazine'ye, tapu harç gelirlerinden 10 milyar 907 milyon 36 bin lira, döner sermaye gelirlerinden 1 milyar 163 milyon 312 bin lira ve damga vergisinden 127 milyon 451 bin lira olmak üzere, geçen yıl 12 milyar 197 milyon 800 bin lira aktarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, geçen yıl tapuda 10 milyon 892 bin 283 işlem gerçekleştirildi.

Bu kapsamda en çok işlem yapılan ve gelir sağlanan ilk 5 il İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

İstanbul'da 1 milyon 271 bin 473 işlemle 3 milyar 421 milyon 989, Ankara'da 770 bin 839 işlemle 1 milyar 118 milyon 730, İzmir'de 570 bin 949 işlemle 726 milyon 407, Antalya'da 406 bin 704 işlemle 633 milyon 235 ve Bursa'da ise 395 bin 87 işlemle 488 milyon 888 bin liralık gelir elde edildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden bu işlemler sonucu Hazine'ye, tapu harç gelirlerinden 10 milyar 907 milyon 36, döner sermaye gelirlerinden 1 milyar 163 milyon 312 ve damga vergisinden 127 milyon 451 bin lira olmak üzere, geçen yıl 12 milyar 197 milyon 800 bin lira katkı sağlandı.

- Tapu senedinin e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, birçok işlemin yine e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda "Tapu Senedi, İpotek Belgesi, Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hisseli Taşınmaz Tapu Kaydı" belgelerini vatandaşların e-devlet üzerinden alabilmeleri için harekete geçildi.

Bu uygulamaların yılın ilk yarısında aktif hale getirilerek hayata geçirilmesi planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’larınAraştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altın fiyatları fırladı!

Altın fiyatları fırladı!

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek

'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Katılım sıfır konutta faizi yüzde 0.79'a çekti

Ziraat Katılım sıfır konutta faizi yüzde 0.79'a çekti

Bankalardan tarihi kasım ayı karı

Bankalardan tarihi kasım ayı karı

Kuru soğan ve patateste hem üretim hem ticaret arttı

Kuru soğan ve patateste hem üretim hem ticaret arttı

Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların

Araştırma - Şirketlerde "inovasyon başarısı" CIO’ların

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli”

Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi

Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.