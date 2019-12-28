Tarihi çarşıda otlu peynir satışlarında düşüş

Van’da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi otlu peynirin kilogram fiyatı 45 lirayı buldu.

Van’ın önemli değerlerinden olan ve yaz aylarında dağların yüksek kesimlerinde toplanan türlü otlarla sütün buluşmasıyla yapılan otlu peynir, kış aylarında da tüketilmek üzere küp peyniri olarak satışa sunuluyor. Van’ın tescilli ürünü olan otlu peynir, sezon sonu itibariyle piyasadaki azlığından dolayı artan talep üzerine fiyatı da yükseldi. İlkbahar aylarında taze olarak elde edilen peynirler, yaz sezonu boyunca küplere konularak toprağa gömülüyor. Kışın elde edilen küp peynirler ise piyasaya sürülüyor. Peynir üreticisinin 35-40 liraya satışa sunduğu küp peynirlerin yüzde 35 civarında fire vermesinden kaynaklı otlu peynirin kilosu kalitesine göre alıcı buluyor.

“Sezonluk olarak üretiliyor”

İHA muhabirine konuşan Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafından Rüstem Apaydın, Van otlu peynirinin sezonluk olarak üretildiğini belirtti. Haziran ayında toprağa gömülen peynirlerin Aralık ayında topraktan çıkarılarak satışa sunulduğunu ifade eden Apaydın, “Otlu peynirimiz; haziran ayında taze, ağustos ayında salamura ve aralık ayından sonra ise küp peynir olarak satışa sunulur. Haziran ayında taze olarak çıkan peynir küplerde tutularak soğuk hava depolarında saklanarak salamura haline dönüşür. Bu peynirin küpler içinde yer altında saklanmasına da küp peynir adı verilir. İlkbaharda fiyatlar 20-25 lira arasında, kış mevsiminde ise küp peynirin fiyatı 45 lirayı buluyor. Küp peynir yüzde 35 civarında fire verdiği için 40-45 liraya mal olur” dedi.