FİNANS
  4. Tarihi çarşıda otlu peynir satışlarında düşüş

Tarihi çarşıda otlu peynir satışlarında düşüş

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2019 09:53 | Son Güncelleme

Van’da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi otlu peynirin kilogram fiyatı 45 lirayı buldu.Van’ın önemli değerlerinden olan ve yaz aylarında dağların yüksek kesimlerinde toplanan türlü otlarla sütün buluşmasıyla yapılan otlu peynir, kış aylarında da tüketilmek üzere küp peyniri olarak satışa sunuluyor.

Van’da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi otlu peynirin kilogram fiyatı 45 lirayı buldu.
Van’ın önemli değerlerinden olan ve yaz aylarında dağların yüksek kesimlerinde toplanan türlü otlarla sütün buluşmasıyla yapılan otlu peynir, kış aylarında da tüketilmek üzere küp peyniri olarak satışa sunuluyor. Van’ın tescilli ürünü olan otlu peynir, sezon sonu itibariyle piyasadaki azlığından dolayı artan talep üzerine fiyatı da yükseldi. İlkbahar aylarında taze olarak elde edilen peynirler, yaz sezonu boyunca küplere konularak toprağa gömülüyor. Kışın elde edilen küp peynirler ise piyasaya sürülüyor. Peynir üreticisinin 35-40 liraya satışa sunduğu küp peynirlerin yüzde 35 civarında fire vermesinden kaynaklı otlu peynirin kilosu kalitesine göre alıcı buluyor.

“Sezonluk olarak üretiliyor”
İHA muhabirine konuşan Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafından Rüstem Apaydın, Van otlu peynirinin sezonluk olarak üretildiğini belirtti. Haziran ayında toprağa gömülen peynirlerin Aralık ayında topraktan çıkarılarak satışa sunulduğunu ifade eden Apaydın, “Otlu peynirimiz; haziran ayında taze, ağustos ayında salamura ve aralık ayından sonra ise küp peynir olarak satışa sunulur. Haziran ayında taze olarak çıkan peynir küplerde tutularak soğuk hava depolarında saklanarak salamura haline dönüşür. Bu peynirin küpler içinde yer altında saklanmasına da küp peynir adı verilir. İlkbaharda fiyatlar 20-25 lira arasında, kış mevsiminde ise küp peynirin fiyatı 45 lirayı buluyor. Küp peynir yüzde 35 civarında fire verdiği için 40-45 liraya mal olur” dedi.

“Satışlarda büyük düşüş var”
Kış ayında peynir satışlarında büyük düşüş yaşandığına dikkat çeken Apaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Van peyniri özellikle şehir dışına gönderiliyor. Kış mevsiminden dolayı yerli turist akımı az oluğu için satışlarda büyük düşüş var. Van piyasasında peynir satışlarında yüzde 50 oranında bir düşüş var. Bu düşüş; hem yerli turist akımının etkisidir hem yaz ayını Van’da geçirip daha sonra dönüş için yaşadıkları şehirlere götürdükleri peynirden kaynaklanmaktadır.”
Otlu peynir üreten köylülerin sayısında azalma olması nedeniyle otlu peynir fiyatlarında yükselme olduğunu dile getiren Faruk Ayan isimli esnaf ise, “Geçtiğimiz yıl talep çok fazlaydı. Bu yıl ise baya azaldı. Otlu peynirin tescillenmesiyle yabancılar buraya sık gelemeye başladı. Ancak bu yine son günlerdeki durgunluğu canlandırmadı” şeklinde konuştu.
Otlu peynirin tescillenmesiyle işlerinin iyi olduğunu ancak kış mevsiminde işlerinin düştüğünü dile getiren Emrah Emrah isimli esnaf da yaz ayında 10, 20, 100 kilo alan vatandaşların bu peyniri küp olarak gömdüğünü ve kış ayında gömdüğü peyniri çıkarıp tükettiği için satışlarında düşüş olduğunu kaydetti.

PARTNERBu sabah değişti! Yapmayan yanar...Bu sabah değişti! Yapmayan yanar...
EİB/Eskinazi: Asgari ücretteki farkı devlet ve işveren birlikte sırtlanmalıEİB/Eskinazi: Asgari ücretteki farkı devlet ve işveren birlikte sırtlanmalı
Kredi kartı faiz oranında indirim!Kredi kartı faiz oranında indirim!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Kredi kartı faiz oranında indirim!

Kredi kartı faiz oranında indirim!

İşte yerli otomobilin ilk bayiliğine talip olan şirket!

İşte yerli otomobilin ilk bayiliğine talip olan şirket!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’de doğan nakış sektörü can çekişiyor, firmalar kepenk kapatıyor

İzmir’de doğan nakış sektörü can çekişiyor, firmalar kepenk kapatıyor

EİB/Eskinazi: Asgari ücretteki farkı devlet ve işveren birlikte sırtlanmalı

EİB/Eskinazi: Asgari ücretteki farkı devlet ve işveren birlikte sırtlanmalı

Son dakika! Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi

Kredi kartı faiz oranında indirim!

Milyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

Milyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

ABD’de Yılbaşı Alışverişi Rekor Kırdı

ABD’de Yılbaşı Alışverişi Rekor Kırdı

Uzmanlara Göre Türkiye’de Enflasyon Yüzde 11’i Aşacak

Uzmanlara Göre Türkiye’de Enflasyon Yüzde 11’i Aşacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.