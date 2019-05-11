Tarihi rekor kırıldı! Sıralama belli oldu

Petrolün kısa ve orta vadede dünya yakıt tüketiminde baskın olacağı düşünüldüğünde en çok petrol rezervi bulunan ülkeleri şu şekilde sıralanabilir.
Tarihi rekor kırıldı!
Petrolün kısa ve orta vadede dünya yakıt tüketiminde baskın olacağı düşünüldüğünde en çok petrol rezervi bulunan ülkeleri şu şekilde sıralanabilir. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’in Dünya Factbook verilerine dayanılarak yapılan sıralama şöyle:
Ülke: Hindistan
Petrol Rezervi (varil):4 milyar 534 milyon
Ülke: Sudan
Petrol Rezervi (varil):5 milyar
Ülke: AB
Petrol Rezervi (varil): 5 milyar 100 milyon
Ülke: Umman
Petrol Rezervi (varil):5 milyar 373 milyon
Ülke: Norveç
Petrol Rezervi (varil):6 milyar 611 milyon
Ülke: Azerbaycan
Petrol Rezervi (varil):7 milyar
Ülke: Meksika
Petrol Rezervi (varil):7 milyar 640 milyon
Ülke: Ekvador
Petrol Rezervi (varil):8 milyar 273 milyon
Ülke: Angola
Petrol Rezervi (varil): 8 milyar 273 milyon
Ülke: Cezayir
Petrol Rezervi (varil):12 milyar 200 milyon
Ülke: Brezilya
Petrol Rezervi (varil):12 milyar 700 milyon
Ülke: Katar
Petrol Rezervi (varil):25 milyar 2 yüz milyon
Ülke: Çin
Petrol Rezervi (varil): 25 milyar 600 milyon
Ülke: Kazakistan
Petrol Rezervi (varil):30 milyar
Ülke: ABD
Petrol Rezervi (varil):36 milyar 500 milyon
Ülke: Nijerya
Petrol Rezervi (varil): 37 milyar 100 milyon
Ülke: Libya
Petrol Rezervi (varil):48 milyar 400 milyon
Ülke: Rusya
Petrol Rezervi (varil):80 milyar
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
Petrol Rezervi (varil):97 milyar 800 milyon
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
Petrol Rezervi (varil):97 milyar 800 milyon
Ülke: Irak
Petrol Rezervi (varil):142 milyar 500 milyon
Ülke: İran
Petrol Rezervi (varil): 158 milyar 400 milyon
Ülke: Kanada
Petrol Rezervi (varil):169 milyar 700 milyon
Ülke: Suudi Arabistan
Petrol Rezervi (varil):266 milyar 500 milyon
Ülke: Venezuela
Petrol Rezervi (varil):300 milyar 900 milyon
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