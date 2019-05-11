Tarihi rekor kırıldı! Sıralama belli oldu

Petrolün kısa ve orta vadede dünya yakıt tüketiminde baskın olacağı düşünüldüğünde en çok petrol rezervi bulunan ülkeleri şu şekilde sıralanabilir.

Tarihi rekor kırıldı!

Petrolün kısa ve orta vadede dünya yakıt tüketiminde baskın olacağı düşünüldüğünde en çok petrol rezervi bulunan ülkeleri şu şekilde sıralanabilir. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’in Dünya Factbook verilerine dayanılarak yapılan sıralama şöyle:

Ülke: Hindistan Petrol Rezervi (varil):4 milyar 534 milyon

Ülke: Sudan Petrol Rezervi (varil):5 milyar

Ülke: AB Petrol Rezervi (varil): 5 milyar 100 milyon

Ülke: Umman Petrol Rezervi (varil):5 milyar 373 milyon

Ülke: Norveç Petrol Rezervi (varil):6 milyar 611 milyon

Ülke: Azerbaycan Petrol Rezervi (varil):7 milyar

Ülke: Meksika Petrol Rezervi (varil):7 milyar 640 milyon

Ülke: Ekvador Petrol Rezervi (varil):8 milyar 273 milyon

Ülke: Angola Petrol Rezervi (varil): 8 milyar 273 milyon

Ülke: Cezayir Petrol Rezervi (varil):12 milyar 200 milyon

Ülke: Brezilya Petrol Rezervi (varil):12 milyar 700 milyon

Ülke: Katar Petrol Rezervi (varil):25 milyar 2 yüz milyon

Ülke: Çin Petrol Rezervi (varil): 25 milyar 600 milyon

Ülke: Kazakistan Petrol Rezervi (varil):30 milyar

Ülke: ABD Petrol Rezervi (varil):36 milyar 500 milyon

Ülke: Nijerya Petrol Rezervi (varil): 37 milyar 100 milyon

Ülke: Libya Petrol Rezervi (varil):48 milyar 400 milyon

Ülke: Rusya Petrol Rezervi (varil):80 milyar

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Rezervi (varil):97 milyar 800 milyon

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Rezervi (varil):97 milyar 800 milyon

Ülke: Irak Petrol Rezervi (varil):142 milyar 500 milyon

Ülke: İran Petrol Rezervi (varil): 158 milyar 400 milyon

Ülke: Kanada Petrol Rezervi (varil):169 milyar 700 milyon

Ülke: Suudi Arabistan Petrol Rezervi (varil):266 milyar 500 milyon