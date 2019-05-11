FİNANS

Tarihi rekor kırıldı! Sıralama belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.05.2019 09:29 | Son Güncelleme

Dünyada günlük 99 milyon 300 bin varil petrol tüketilerek 2018 yılında dünya petrol tüketiminde tarihi rekor kırıldı. Dünya günlük petrol tüketiminin 2019'da günlük 100 milyon 800 bin varile çıkması bekleniyor.

Petrolün kısa ve orta vadede dünya yakıt tüketiminde baskın olacağı düşünüldüğünde en çok petrol rezervi bulunan ülkeleri şu şekilde sıralanabilir.

Tarihi rekor kırıldı!

Petrolün kısa ve orta vadede dünya yakıt tüketiminde baskın olacağı düşünüldüğünde en çok petrol rezervi bulunan ülkeleri şu şekilde sıralanabilir. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’in Dünya Factbook verilerine dayanılarak yapılan sıralama şöyle:
Ülke: Hindistan Petrol Rezervi (varil):4 milyar 534 milyon
Ülke: Sudan Petrol Rezervi (varil):5 milyar
Ülke: AB Petrol Rezervi (varil): 5 milyar 100 milyon
Ülke: Umman Petrol Rezervi (varil):5 milyar 373 milyon
Ülke: Norveç Petrol Rezervi (varil):6 milyar 611 milyon
Ülke: Azerbaycan Petrol Rezervi (varil):7 milyar
Ülke: Meksika Petrol Rezervi (varil):7 milyar 640 milyon
Ülke: Ekvador Petrol Rezervi (varil):8 milyar 273 milyon
Ülke: Angola Petrol Rezervi (varil): 8 milyar 273 milyon
Ülke: Cezayir Petrol Rezervi (varil):12 milyar 200 milyon
Ülke: Brezilya Petrol Rezervi (varil):12 milyar 700 milyon
Ülke: Katar Petrol Rezervi (varil):25 milyar 2 yüz milyon
Ülke: Çin Petrol Rezervi (varil): 25 milyar 600 milyon
Ülke: Kazakistan Petrol Rezervi (varil):30 milyar
Ülke: ABD Petrol Rezervi (varil):36 milyar 500 milyon
Ülke: Nijerya Petrol Rezervi (varil): 37 milyar 100 milyon
Ülke: Libya Petrol Rezervi (varil):48 milyar 400 milyon
Ülke: Rusya Petrol Rezervi (varil):80 milyar
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Rezervi (varil):97 milyar 800 milyon
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Rezervi (varil):97 milyar 800 milyon
Ülke: Irak Petrol Rezervi (varil):142 milyar 500 milyon
Ülke: İran Petrol Rezervi (varil): 158 milyar 400 milyon
Ülke: Kanada Petrol Rezervi (varil):169 milyar 700 milyon
Ülke: Suudi Arabistan Petrol Rezervi (varil):266 milyar 500 milyon
Ülke: Venezuela Petrol Rezervi (varil):300 milyar 900 milyon
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petrol rezervi petrol

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