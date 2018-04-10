Tarihi rekorun ardından altın güne düşüşle başladı

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 175 liradan tamamladı.

Gram altın bugün Asya piyasalarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle bu seviyelerde tutunamayan altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybederek 174 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.164 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1.333,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatındaki yükselişi desteklediğini kaydetti.

Altının gram fiyatının dolar kuruna göre hareket ettiğini belirten Memiş, "Altının gram fiyatı 175 lira seviyesini yukarı yönlü kırarsa yükselişler 178 lira, 174 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamazsa düşüşler 169 liraya kadar sürebilir." ifadesini kullandı.