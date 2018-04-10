FİNANS

Tarihi rekorun ardından altın güne düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, bugün Asya piyasalarında tarihi zirvesi olan 175,5 liraya kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek 174 lira seviyesinde dengelendi.

Tarihi rekorun ardından altın güne düşüşle başladı

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 175 liradan tamamladı.

Gram altın bugün Asya piyasalarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle bu seviyelerde tutunamayan altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybederek 174 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.164 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1.333,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatındaki yükselişi desteklediğini kaydetti.

Altının gram fiyatının dolar kuruna göre hareket ettiğini belirten Memiş, "Altının gram fiyatı 175 lira seviyesini yukarı yönlü kırarsa yükselişler 178 lira, 174 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamazsa düşüşler 169 liraya kadar sürebilir." ifadesini kullandı.

Memiş, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasının altının ons fiyatında yükselişe neden olacağına dikkati çekerek, altının ons fiyatının 1.330 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesinin yükseliş isteğinin sürdüğüne işaret ettiğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, altının ons fiyatında 1.328 doların destek, 1.338 doları ise direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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altın fiyatları gram altın
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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