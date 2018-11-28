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Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.11.2018 09:51 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdalarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Açıkta satılan süt ve zeytinyağı gibi ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Bunlar belki organikliğe, köye, çiftliğe, kırsala olan özlemimizi sembolize ediyor ama bu ürünleri her zaman çok iyi niyetli olarak algılamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık bünyesindeki Ankara Gıda ve Kontrol Laboratuvarını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Pakdemirli burada AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organik sertifikalı ürünlerin mutlaka kontrol edilmesini gerektiğini belirten Pakdemirli, "Eğer ambalajlı bir ürün ise mutlaka arkasını çevirip 'organik hologramı'nı görmemiz lazım" dedi.

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Soğandakı fiyat artışı hakkında da açıklama yapan Pakdemirli "Soğanda denetimlerimiz devam edecek. Önemli olan vatandaşlara sürekli doğru fiyatlarla gıda sağlamamız ve bu fiyatlarının spekülatif olmaması" ifadesini kullandı.

AA

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