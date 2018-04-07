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Tarım destekleme ödemeleri başladı, duyan ATM'ye koştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2018 12:39 | Son Güncelleme

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 2018 yılı destekleme ödemelerinin başlayacağını açıklamasının ardından haberi duyan çiftçiler Ziraat Bankası ATM’lerine akın etti.

Toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine başlandı.

Tarım destekleme ödemeleri başladı

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine başlayacaklarını açıklamasının ardından dün saat 18:00'de ilk destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.
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ATM'LERE AKIN ETTİLER

ATM'LERE AKIN ETTİLER
Haberi alan üreticiler ise akşam saatlerinde Ziraat Bankası ATM’lerine akın etti.
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ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan üreticiler, destek ödemelerini almanın mutluluğunu yaşadılar. Türkiye genelinde dekar başına 170 lira olan destek ödemesinden yaklaşık 400 bin üretici faydalanabilecek.
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FINDIKTA EN FAZLA DESTEK ORDU'YA

FINDIKTA EN FAZLA DESTEK ORDU'YA
Fındık üretiminin yapıldığı ana coğrafya olan Doğu Karadeniz’de Ordu’da 119 bin 847 fındık üreticisine yaklaşık 281 milyon lira, Giresunlu 75 bin üreticiye yaklaşık 160 milyon lira, 63 bin 500 üreticiye sahip Trabzon’a ise 93 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapılacak.
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TC'NİN SON RAKAMINA GÖRE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞİYOR

TC'NİN SON RAKAMINA GÖRE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞİYOR
TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak ödemelerde kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan tarihinde ödemelerini alacaklar.
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Anahtar Kelimeler:
destek ödemesi tarım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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