Tarım destekleme ödemeleri başladı, duyan ATM'ye koştu

4 / 6 FINDIKTA EN FAZLA DESTEK ORDU'YA

Fındık üretiminin yapıldığı ana coğrafya olan Doğu Karadeniz’de Ordu’da 119 bin 847 fındık üreticisine yaklaşık 281 milyon lira, Giresunlu 75 bin üreticiye yaklaşık 160 milyon lira, 63 bin 500 üreticiye sahip Trabzon’a ise 93 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapılacak.