Tarım-GFE yıllık yüzde 19,60, aylık yüzde 1,40 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayına ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verisini paylaştı. Buna göre, Tarım-GFE, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,57 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,41 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 19,16, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 22,33 artış gösterdi.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ

Yıllık en fazla artış yüzde 36,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 29,42 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 29,00 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 2,59 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 7,43 ile enerji ve yağlar ve yüzde 9,02 ile veteriner harcamaları oldu.