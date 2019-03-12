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Tarım işçisinin günlük ücreti arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artışla 74 lira oldu.Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14 artışla 2 bin 117 lira olarak gerçekleşti

Tarım işçisinin günlük ücreti arttı

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artışla 74 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14 artışla 2 bin 117 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı İstatistiklerini" açıkladı.

Buna göre, mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 11,9 artışla 67 liraya, erkek işçi ücretleri de yüzde 12,1 artışla 82 liraya yükseldi. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret kadın işçiler için yüzde 5,8 artışla bin 668 liraya, erkek işçiler için ise yüzde 13,9 artışla 2 bin 187 liraya çıktı.

Tarımsal işletmelerde geçen yıl mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2017 yılına göre yüzde 12,6 artışla 74 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri de yüzde 14 artışla 2 bin 117 lira olarak hesaplandı.

Seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik işçilere ödenen günlük ücretlere bakıldığında, en fazla mevsimlik işçi çalıştırılan faaliyetlerden çapalama için kadın işçilere 62 lira, erkek işçilere 65 lira, hasat için kadın işçilere 71 lira ve erkek işçilere ise 78 lira ödeme yapıldı.

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 95 lira ile Giresun'da, erkek işçiler için ise 120 lira ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük ücret ise kadın işçiler için 42 lira, erkek işçiler için 53 lira ile Hatay'da görüldü.

Sürekli tarım işçilerinde aylık ücretlere bakıldığında, kadın işçilere 2 bin lira ile Eskişehir, erkek işçilere 3 bin 203 lira ile Çanakkale en yüksek ödeme yapılan iller oldu. En düşük ücretler kadın işçiler için bin 467 lira ile Aydın'da, erkek işçiler için bin lira ile Kilis'te ödendi.

KAYNAK:AA

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Tarımsal işletmeler günlük ücret işçi

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