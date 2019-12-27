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  4. Tarım Kredi, 2020'de çiftçiden 2,5 milyar liralık ürün alımı hedefliyor

Tarım Kredi, 2020'de çiftçiden 2,5 milyar liralık ürün alımı hedefliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: - "Ürün değerlendirmede son üç yılın rakamlarına baktığımızda 2017 yılında yaklaşık 450 milyon lira civarında çiftçilerden ürün alırken, 2018'de bu rakam 800 milyona, 2019 yılında yaklaşık 1,3 milyar gibi bir rakama çıktı. Hedefimiz 2020 yılında bunu 2,5 milyar, orta vadede ise 5 milyar liraya çıkarmak"

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında ortaklardan, çiftçilerden 2020 yılında 2,5 milyar liralık ürün alımı hedeflediklerini bildirdi.

Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye açısından 2019 yılının zor bir yıl olduğunu, özellikle yurt dışı etkilerden, ekonomik dalgalanma ve faiz artışlarından kaynaklanan dalgalanmanın kendilerini de etkilediğini belirtti.

"Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır" anlayışıyla zorluklarla mücadele ettiklerini vurgulayan Poyraz, 2019 yılını iyi bir performansla tamamladıklarını kaydetti.

Poyraz, kurmak istedikleri model konusunda 2019 yılının kendileri için önemli bir yıl olduğuna işaret ederek, "Modelden kastettiğimiz şey, üreticiyle tüketici arasında bir bağ olma, alternatif bir kanal olma ve yapımızı buna dönüştürme noktasında çalışmalarımızdı. Bunda da önemli bir mesafe katettik." diye konuştu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak tarımsal girdilerin temini, tedariki noktasında çalışmalarının devam ettiğini anlatan Poyraz, şunları söyledi:

"Aynı zamanda 2019 yılı ortaklarımızdan aldığımız ürünleri piyasaya ulaştırma noktasında da bir atılım yılı oldu. Ürün değerlendirmede son üç yılın rakamlarına bakacak olursak 2017 yılında yaklaşık 450 milyon lira civarında ortaklardan, çiftçilerden ürün alırken, 2018'de bu rakam 800 milyona, 2019 yılında yaklaşık 1,3 milyar gibi bir rakama çıktı. Hedefimiz bunu 2020 yılında 2,5 milyar, orta vadede ise 5 milyar liraya çıkarmak."

- "Çiftçilerimizi sözleşme yapmaya davet edeceğiz"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak talebe bağlı sözleşmeli üretim modeli çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini aktaran Poyraz, tarımdaki plansız üretim sorunuyla ilgili sözleşmeli üretim konusunun tekrar gündeme getirilmesinde yoğun bir gayret gösterdiklerini vurguladı.

Çiftçilerle alım garantili sözleşmeler yapma noktasında bir atak içerisine girdiklerine değinen Poyraz, 2020 yılı için bir alım projeksiyonu açıklayacaklarını, bu anlamda da çiftçileri Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşme yapmaya davet edeceklerini belirtti.

- Hedefte 500 yeni market var

Tarım Kredi Kooperatif Market yapılanmasına ilişkin de çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Poyraz, büyükşehirlerden başlamak üzere Kooperatif Market sayısını da artıracaklarını, 2020 ve 2021 yıllarında 500 yeni market hedefi olduğunu anlattı.

Poyraz, Türkiye'de faaliyet gösteren ulusal ve yerel marketler anlamında yaklaşık 30 bin markete de ürünlerinin satışının yapıldığını, marketlerdeki ürün sayısı ve çeşitliliğini de artıracaklarını kaydetti.

- Gündemde sözleşmeli üretim yer alıyor

Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinin programının uygun olması durumunda Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı "Sözleşmeli Üretim" kanun taslağının gündeme geleceğini aktaran Poyraz, "Dolayısıyla sözleşmeli üretimin taraflarının hak ve hukuklarının belirlendiği, sözleşme yönetiminin teşvik edildiği ve uygulamaya geçildiği bir dönem inşallah o kanun taslağının Meclis tarafından kanunlaştırılmasıyla da başlamış olacak. Bunun sonucunda bu dalgalar minimum seviyeye inecektir." dedi.

Poyraz, çok gübre kullanımının çok verim anlamına gelmediğine işaret ederek, toprağın ihtiyacı kadar gübrenin kullanılması ve toprak analizinin yapılması gerektiğini, yapılan somut çalışmalar sonucunda yüzde 30'a yakın gübre tüketiminin azaldığını ve yüzde 60'lara varan da verimlilik artışının sağlandığını sözlerine ekledi.

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bolu Fahrettin Poyraz market tarım Tarım Kredi Kooperatifi

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