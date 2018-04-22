Tarım Kredi 'fiyat' için devreye giriyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi'nin, sözleşmeli üretim modeli ve ürün fiyatlarına yönelik yapacağı çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Piyasanın ihtiyaç duyduğu ürünleri sözleşmeye bağlayarak çiftçiye ürettirmek için çalışma yaptıklarını ifade eden Poyraz, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı, üniversiteler, kamu kurumları, gıda market zincirleri gibi kesimlere tedarikçi olarak ürün temin ettiklerini söyledi.

Poyraz, bu çalışmayla piyasayı belirli oranda regüle etmek istediklerine işaret ederek, "Tarım Kredi olarak büyük miktarlı gıdayla uğraşan marketler ya da ihracatçıların doğrudan doğruya çiftçiyle muhatap olması için bir rol model oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda tüketim ile üretim arasında aracılar var ve sağlıklı ilişki kurulması noktasında zaman zaman problemler, sıkıntılar yaşanıyor. Biz, her iki tarafın da ihtiyacını karşılıyoruz." diye konuştu.

"ÜRÜN FİYAT SİGORTASI MODELİNE ÇALIŞIYORUZ"

Geçmiş dönemlerde, sözleşmede belirlenen fiyatla piyasada oluşan fiyatın farklı olması nedeniyle sözleşmeli üretim modelinin başarılı olamadığını hatırlatan Poyraz, şöyle devam etti: