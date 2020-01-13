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  4. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Serpil Günal, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü oldu.Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi’nin Genel Müdürü, 13 Ocak tarihinden itibaren Serpil Günal oldu.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

Serpil Günal, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü oldu.
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi’nin Genel Müdürü, 13 Ocak tarihinden itibaren Serpil Günal oldu. Şirket’ten yapılan duyuruya göre; Günal aynı zamanda, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürecek.
Serpil Günal kimdir?
Serpil Günal, 1974 yılında Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’nden sonra 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nu bitirdi. 2006 yılında Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. 1999 yılında Ziraat Bankası, Ticari Krediler Birimi’nde iş hayatına başladı. 2001-2012 yılları arasında, Bireysel Pazarlama Bölüm Başkanlığı’na atandı. Nisan 2012 - Mayıs 2013 dönemleri arası Ziraat Bankası, Bireysel Pazarlama Bölüm Başkanlığı, Bankasürans Birimi’nde Sigorta ve Diğer Acentelik Ürünleri Yöneticisi, Mayıs 2013 - Ocak 2017 dönemleri arası Ziraat Bankası Dağıtım Genel Müdür Yardımcılığı, Banka Sigortacılığı Birimi’nde Bankasürans Yöneticisi olarak görev aldı. Ocak 2017 tarihi itibarıyla Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik Operasyon Genel Müdür Yardımcısı, Ağustos 2018 - Ocak 2020 dönemi arasında ise Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini devam ettirdi. Evli ve bir çocuk annesidir.

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