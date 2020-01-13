FİNANS
  4. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi'nin Genel Müdürü, Serpil Günal oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Serpil Günal aynı zamanda, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürecek.

Ankara'da 1974 yılında doğan Günal, TED Ankara Koleji'nden sonra 1998 yılında ODTÜ Fen Fakültesi Matematik bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nu bitirdi.

2006 yılında Atılım Üniversitesi İşletme bölümünden yüksek lisans derecesini alan Günal, 1999 yılında Ziraat Bankası Ticari Krediler Birimi'nde iş hayatına başladı. Günal, 2001-2012'de Bireysel Pazarlama Bölüm Başkanlığı'na atandı.

Serpil Günal, Nisan 2012-Mayıs 2013 döneminde Ziraat Bankası Bireysel Pazarlama Bölüm Başkanlığı Bankasürans Birimi'nde Sigorta ve Diğer Acentelik Ürünleri Yöneticisi, Mayıs 2013-Ocak 2017 döneminde Ziraat Bankası Dağıtım Genel Müdür Yardımcılığı, Banka Sigortacılığı Birimi'nde Bankasürans Yöneticisi olarak görev aldı.

Ocak 2017 itibarıyla Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik Operasyon Genel Müdür Yardımcısı, Ağustos 2018-Ocak 2020 döneminde ise Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini devam ettiren Günal, evli ve bir çocuk annesi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı olduDerya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal olduTarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serpil Günal, TARSİM,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Taksit sınırı 3'e indirildi

Taksit sınırı 3'e indirildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya - İmza Günü

Parahistoria Faiz / Sümer’den Siber Dünyaya - İmza Günü

Bakan Albayrak: Risk primi son 20 ayın en düşük seviyesinde

Albayrak açıkladı: Son 20 ayın en düşük seviyesinde

Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı

Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu

Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.