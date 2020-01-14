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  4. Tarım-ÜFE aylık yüzde 2,17 arttı

Tarım-ÜFE aylık yüzde 2,17 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) 2019 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 16,07, aylık yüzde 2,17 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) 2019 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 16,07, aylık yüzde 2,17 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE’ de (2015=100), 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,74 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,42 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,18, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,49 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,11, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,56 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,58 artış gerçekleşti.
Yıllık en fazla azalış yüzde 8,28 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu. Alt gruplar itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup yüzde 5,23 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 48,38 ile turunçgiller, yüzde 45,85 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.
Aylık en fazla azalış yüzde 6,25 ile yağlı meyveler alt grubunda gerçekleşti. Alt gruplar itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 1,47 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler alt grubu oldu. Buna karşılık, 2019 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 4,94 ile diğer ağaç ve çalı meyveler ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 3,38 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.
Aralık 2019’ da, endekste kapsanan 86 maddeden, 30 maddenin ortalama fiyatında azalış gerçekleşirken, 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 50 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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