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  4. Tarım ürünleri ihracatında sert kabuklu meyveler lider

Tarım ürünleri ihracatında sert kabuklu meyveler lider

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Gıda ve tarım ihracatında öne çıkan sektörler sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller ve yaş meyve sektörleri oldu.Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) Agrimetre ile işbirliği yaparak hayata geçirdiği Dijital Veri Paneli’ne göre gıda ve tarım ihracatında öne çıkan sektörler sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller ve yaş meyve sektörleri oldu.İhracatta öne çıkan sektörler ve bu sektörlerdeki ürünlerin detaylı bir şekilde incelendiği panelde, Gıda ve Tarım ihracatının yüzde 31,2’lik kısmını bu 3 sektörün oluşturduğu görüldü.Türkiye Gıda ve Tarım Sektörü’nde ihracat, 2019’un ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,04 artışla 16,21 milyar dolar, ithalat ise yüzde 4,06 düşüşle 11,51 milyar dolar olarak gerçekleşti.2019’un ilk 11 ayı itibariyle Gıda ve Tarım ihracatında ilk 3 sırada yer alan sektörler Sert Kabuklu Meyveler (1,96 milyar dolar), Şeker ve Şekerli Mamuller (1,65 milyar dolar) ve Yaş Meyve (1,44 milyar dolar) Sektörleri oldu.Sert kabuklu meyveler ihracatta liderİhracatta ilk sıradaki Sert Kabuklu Meyveler Sektörü’nde, ilk 3 sırada yer alan ürünler Fındık İçi (176 bin ton, 1,13 milyar dolar), Ambalajlı Fındık (79,4 bin ton, 537,9 milyon dolar) ve Antep Fıstığı İçi (4,6 bin ton, 77,3 milyon dolar) oldu.

Tarım ürünleri ihracatında sert kabuklu meyveler lider

Gıda ve tarım ihracatında öne çıkan sektörler sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller ve yaş meyve sektörleri oldu.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) Agrimetre ile işbirliği yaparak hayata geçirdiği Dijital Veri Paneli’ne göre gıda ve tarım ihracatında öne çıkan sektörler sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller ve yaş meyve sektörleri oldu.İhracatta öne çıkan sektörler ve bu sektörlerdeki ürünlerin detaylı bir şekilde incelendiği panelde, Gıda ve Tarım ihracatının yüzde 31,2’lik kısmını bu 3 sektörün oluşturduğu görüldü.
Türkiye Gıda ve Tarım Sektörü’nde ihracat, 2019’un ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,04 artışla 16,21 milyar dolar, ithalat ise yüzde 4,06 düşüşle 11,51 milyar dolar olarak gerçekleşti.
2019’un ilk 11 ayı itibariyle Gıda ve Tarım ihracatında ilk 3 sırada yer alan sektörler Sert Kabuklu Meyveler (1,96 milyar dolar), Şeker ve Şekerli Mamuller (1,65 milyar dolar) ve Yaş Meyve (1,44 milyar dolar) Sektörleri oldu.
Sert kabuklu meyveler ihracatta lider
İhracatta ilk sıradaki Sert Kabuklu Meyveler Sektörü’nde, ilk 3 sırada yer alan ürünler Fındık İçi (176 bin ton, 1,13 milyar dolar), Ambalajlı Fındık (79,4 bin ton, 537,9 milyon dolar) ve Antep Fıstığı İçi (4,6 bin ton, 77,3 milyon dolar) oldu. Aynı sektörde, 2019’un ilk 11 ayı itibariyle 285,1 milyon dolarlık da ithalat yapıldı. Bu da Sert Kabuklu Meyveler Sektörü’nde 1,67 milyar dolarlık önemli bir dış ticaret dengesi söz konusu olduğu gösteriyor.
Bu dönemde Sert Kabuklu Meyveler Sektörü ithalatındaki ilk 3 ürün Ceviz (51,1 bin ton, 89,7 milyon dolar), Badem İçi (15,4 bin ton, 76 milyon dolar) ve Kaju Cevizi İçi (5,3 bin ton, 29,6 milyon dolar) şeklinde sıralandı.
Şeker ve şekerli mamuller sektöründe öne çıkanlar
2019’un ilk 11 ayında şeker ve şekerli mamuller sektörü, 1,65 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan 2. sektör oldu. İhracatta ilk 3 sırada bisküviler (170,5 bin ton, 309 milyon dolar), Gofret ve Waffle (118,1 bin ton, 296,6 milyon dolar) ve Sakızlı Jöleli Şekerler (135,5 bin ton, 263 milyon dolar) yer aldı.
Aynı sektörde, 2019’un ilk 11 ayı itibariyle 246,7 milyon dolarlık da ithalat yapıldı. Bu da Şeker ve Şekerli Mamuller Sektöründe 1,4 milyar dolarlık bir dış ticaret dengesi söz konusu olduğu gösteriyor.
Şeker ve şekerli mamuller sektörü ithalatındaki ilk 3 ürün şeker (149,9 bin ton, 57,3 milyon dolar), melaslar (366,5 bin ton, 51,8 milyon dolar) ve çikolatalı gıdalar (10,9 bin ton, 41,6 milyon dolar) şeklinde sıralandı.
Yaş meyve sektöründeki ürünler mevsime göre değişiyor
Yaş Meyve Sektörü 2019’un ilk 11 ayında 1,44 milyar dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan 3. sektör olarak öne çıktı. Sektörde ihracatta ilk 3 sırada Limon (410 bin ton, 207,9 milyon dolar), Kiraz (93 bin ton, 204,1 milyon dolar) ve Mandalina (456,7 bin ton, 194,8 milyon dolar) yer aldı.
Aynı sektörde, 2019’un ilk 11 ayında 126,1 milyon dolarlık da ithalat yapıldı. Bu ithalatın ilk 3 sırasında Muz (114,6 bin ton, 45,4 milyon dolar), Hurma (33,1 bin ton, 34,2 milyon dolar) ve portakal (42 bin ton, 9,9 milyon dolar) yer aldı.
Yaş Meyve dış ticaretinde de 1,3 milyar dolarlık bir dış ticaret dengesi söz konusu olduğu görüldü.

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