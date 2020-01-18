Tarım ve gıda sektörüne "kayıt dışı" takibi

DENİZ ÇİÇEK - Gelir İdaresi Başkanlığınca, stratejik açıdan büyük önem taşıyan tarım ve gıda sektörü mercek altına alındı, bu alandaki kayıt dışılığın önüne geçilmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, tarım ve gıda sektörlerinde kayıt dışılık ve buna neden olan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla "Tarım ve Gıda Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı" düzenlendi.

Vergiye gönüllü uyumun artırılması için yapılması gereken çalışmaların da ele alındığı çalıştayda, sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemeleri gözden geçirildi.

Çalıştayda, tarım sektörünün, üretim, tedarik zinciri, lojistik, dağıtım, planlama, yazılım gibi geniş bir alana yayılması ve çok fazla sayıda sektörle ilişkili olması nedeniyle sektörde kayıt dışılığın önlenmesinin büyük önem taşıdığı değerlendirildi.