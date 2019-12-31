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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yeni yıl mesajı:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yeni yıl mesajı:

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 13:29 | Son Güncelleme

"2020'ye girerken, 'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye' ilkesiyle rekabetçi, örgütlü, teknolojik ve sürdürülebilir üretim modelleri için çiftçimizle, üreticimizle birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" - "Verimli, kaliteli, sağlıklı, sürdürülebilir, rekabet düzeyi yüksek bir tarım sektörü için Bakanlığımız 2020 bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık ve en yüksek artışla 22 milyar liraya çıkardık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında 22 milyar liralık tarımsal destek vereceklerini belirterek, "2020'ye girerken, 'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye' ilkesiyle rekabetçi, örgütlü, teknolojik ve sürdürülebilir üretim modelleri için çiftçimizle, üreticimizle birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2020'nin çiftçi ve üreticiler başta olmak üzere, Türk milletine ve bütün insanlığa hayır ve mutluluklar getirmesini diledi.

Yeni umutlar, büyük projeler ve heyecanla 2020'yi karşıladıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Çiftçinin, üreticinin emeğini, alın terini koruyan, büyük yatırımlar ve Ar-Ge projeleriyle dolu bir yıl geçirdik. 2020'ye girerken, 'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye' ilkesiyle rekabetçi, örgütlü, teknolojik ve sürdürülebilir üretim modelleri için çiftçimizle, üreticimizle birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Verimli, kaliteli, sağlıklı, sürdürülebilir, rekabet düzeyi yüksek bir tarım sektörü için Bakanlığımız 2020 bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık ve en yüksek artışla 22 milyar liraya çıkardık." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin orman varlığını ve verimli orman alanını artırmayı hedeflediklerine işaret eden Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarım Orman Şurası ile 5 yılı planlayarak 25 yıla ortak akılla ışık tuttuk. 11 Kasım'da 11 milyon fidan seferberliğimizle 'Geleceğe nefes ol' dedik, tüm dünyaya örnek olacak bir kampanya yürüttük. Guinness Rekorlar Kitabı'na tüm vatandaşlarımızla birlikte adımızı yazdırdık. Önümüzdeki süreçte de orman varlığımızı, ülke toplam alanının yüzde 29,40'ına, verimli orman alanını ise 13 milyon 250 bin hektara çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanlarımızın ekonomiye katkısını da artırıyoruz."

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destekler yeni yıl mesajı

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