Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yılbaşı uyarısı:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların yılbaşı çam ihtiyacının, talepler doğrultusunda orman fidanlıklarından temin edileceğini belirterek, "Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yılbaşı için ormanlık alanlardan kanunlara aykırı fidan temin edenleri uyardı.

Bu eylemi yapanların kanunlara göre hapisle cezalandırılabileceğine dikkati çeken Pakdemirli, orman teşkilatının da bu konuda önlem aldığını bildirdi.

"Her yıl olduğu gibi ağaç kesmeyelim, fidan dikelim." çağrısında bulunan Pakdemirli, vatandaşların yılbaşı çam ihtiyacının da talepler doğrultusunda orman fidanlıklarından temin edileceğini kaydetti.

Pakdemirli, her yıl olduğu gibi 81 ilde bu yıl da "Ağaç Kesme Fidan Dik" kampanyası çerçevesinde tüm illerde ücretsiz olarak vatandaşların fidanlıklardan, Orman Genel Müdürlüğünün şehir merkezlerinde oluşturduğu stantlardan fidan alabileceğine dikkati çekerek, "Bu fidanların daha sonra toprakla buluşturulması içinse yine orman teşkilatımız yardımcı olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.