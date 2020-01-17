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  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Berlin'de mevkidaşları ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Berlin'de mevkidaşları ile görüştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner, Romanya ve Kırgızistan Tarım Bakanları yanı sıra Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı ile Berlin'de bir araya geldi - Görüşmelerde, ülkeler arasında tarımda bilgi paylaşımı ve ticareti artırmaya yönelik iş birliği konuları ele alındı

BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ve diğer ülkelerden mevkidaşları ile başkent Berlin'de “tarım ve ticarette iş birliğini artırma” konularını görüştü.

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nun başlaması dolayısıyla Messe Berlin’de bir resepsiyon verildi.

Forumda Türkiye’yi temsil eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de resepsiyona katılarak, diğer ülkelerden gelen mevkidaşları ile sohbet etti.

Resepsiyondan sonra, Pakdemirli, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner, Romanya ve Kırgızistan Tarım Bakanları ve Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı ile ikili görüşme yaparak ülkeler arasında tarımda bilgi paylaşımı ve ticareti artırmaya yönelik iş birliği konularını ele aldı.

- Küresel tarımın sorunlarına çözüm arayışı

Her yıl Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı kapsamında düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu" bu sene 16-18 Ocak'ta “Herkes İçin Gıda! Güvenli, Çeşitli ve Sürdürülebilir Beslenme için Ticaret” temasıyla gerçekleştiriliyor.

Foruma 70 ülkeden tarım bakanları, iş insanları, bilim ve sivil toplum kuruluşlardan temsilciler katılıyor. Forum boyunca teknolojik gelişmeler doğrultusunda tarım, gıda ve hayvancılık politikaları ele alınacak ve güncel sorunlara çözüm önerileri getirilecek.

Bu yılki forumda düzenlenecek oturumlarda, ticaret ve ticaretin küresel gıda güvenliği için oynadığı rol her açıdan masaya yatırılarak, “Ticaret, gıda güvenliği açısından nasıl bir rol oynamaktadır?, Tarımsal ticaret için nasıl eşit kurallar oluşturabilir?, Küresel tedarik zincirleri kapsayıcı, sürdürülebilir ve güvenli hale nasıl getirebilir? ve Tarımsal kalkınmayı teşvik etmek için ticaret nasıl planlanabilir?” sorularının cevapları aranacak.

- Bakan Pakdemirli konuşacak

Bakan Pakdemirli, cumartesi günü Tarım Bakanları Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek "Tarımsal Kalkınma için Ticaret” konulu 4. ara oturumunda bir konuşma yapacak.

Pakdemirli’nin foruma katılacak diğer ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor. Pakdemirli, bugün Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nda Almanya'da yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek

Tarım bakanları, 18 Ocak Cumartesi bir araya gelecek ve konferans sonunda ortak nihai bildiri yayımlayacak.

- Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı

Bu arada, tarım, gıda ve bahçecilik alanında dünyanın en büyük fuarı olan Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı da bugün Berlin’de kapılarını açıyor.

Bu yıl Hırvatistan’ın partner ülke olduğu fuara, rekor sayıda 72 ülkeden bin 800’den fazla şirket katılıyor. 14 Afrika ülkesinden çiftçilerde otantik Afrika ürünlerini sergiliyor.

Şirketler 100 binden fazla ürün sergiliyor. Bu yıl 85'incisi düzenlenen fuar, Almanya Çiftçiler Birliği ve Alman Gıda ve İçecek Sektörleri Federasyonu sponsorluğunda Messe Berlin tarafından organize ediliyor. Fuarı yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar 26 Ocak'a kadar açık kalacak.

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Berlin, Dünya Gıda ve Tarım Forumu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,

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