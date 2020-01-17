Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Berlin'de mevkidaşları ile görüştü

BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ve diğer ülkelerden mevkidaşları ile başkent Berlin'de “tarım ve ticarette iş birliğini artırma” konularını görüştü.

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nun başlaması dolayısıyla Messe Berlin’de bir resepsiyon verildi.

Forumda Türkiye’yi temsil eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de resepsiyona katılarak, diğer ülkelerden gelen mevkidaşları ile sohbet etti.

Resepsiyondan sonra, Pakdemirli, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner, Romanya ve Kırgızistan Tarım Bakanları ve Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı ile ikili görüşme yaparak ülkeler arasında tarımda bilgi paylaşımı ve ticareti artırmaya yönelik iş birliği konularını ele aldı.

- Küresel tarımın sorunlarına çözüm arayışı

Her yıl Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı kapsamında düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu" bu sene 16-18 Ocak'ta “Herkes İçin Gıda! Güvenli, Çeşitli ve Sürdürülebilir Beslenme için Ticaret” temasıyla gerçekleştiriliyor.