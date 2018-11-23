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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Çiftçilerin hesabına bugün saat 18.00'den itibaren 490 milyon TL tarımsal destek ödemeleri yapılmaya başlanacak' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Çiftçilerin hesabına bugün saat 18.00'den itibaren 490 milyon TL tarımsal destek ödemeleri yapılmaya başlanacak' dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sözlerine şöyle devam etti;

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

UCUZ ET SOSYAL SORUMLULUK

Pakdemirli, ucuz et satışlarının sürecek mi? sorularına da "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçi destek

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