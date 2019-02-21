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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarın başlanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2019 16:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarın başlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak." dedi.

KAYNAK: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli mazot desteği gübre

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