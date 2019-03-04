Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nevşehir'de düzenlenen "Geniş Katılımlı Sektör Toplantısı"nda üreticiler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki programda konuşan Pakdemirli, dünyada gıda ihtiyacının her geçen gün arttığını, 25 yıl sonra bugüne kıyasla yüzde 50 daha çok gıdaya ihtiyaç olacağını, bu kapsamda Türkiye'de de üretimi artırmak için çalışma yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin tarımsal alanda önemli başarılar ortaya koyduğunu dile getiren Pakdemirli, bitkisel üretimden, küçük ve büyükbaş hayvan varlığına kadar tarımın bir çok alanında son yıllarda gelişme kaydedildiğini ifade etti.

AK Parti hükümeti döneminde üreticiye sağlanan desteklerin de arttığına işaret eden Pakdemirli, 2002 yılında 1 milyar 900 milyon lira olan desteklemenin günümüzde 16 milyar liraya kadar yükseldiğini kaydetti.

Pakdemirli, "Devlet elinden gelen gayret ve desteği ortaya koymuştur. Desteklerimiz 2002 yılında 1 milyar 900 milyon lirayken 16 milyar liraya gelmiş, bitkisel üretim de bunun karşılığında 98 milyon tondan 120 milyon tona çıkmıştır. Büyükbaş hayvan adeti 9 milyon 900 binden 17 milyona, küçükbaş adedi de 32 milyondan 45 milyona yükselmiştir." şeklinde konuştu.