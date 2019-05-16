Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Bayramdan önce çiftçilere 2.4 milyar lira ödenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyadan çiftçilere ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Yağlık Ayçiçeği Desteği Ödemesi 622 milyon lira, Kütlü Pamuk Destek Ödemesi olarak 2.4 milyar lira, Çiğ Süt Desteği için de 385 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Ödemelerin ise Ramazan Bayramı öncesinde yapılacağı belirtildi.

Pamuk Üreticimize Müjde!



Ramazan Bayramı’na kadar çiftçilerimize;



✅2,4 Milyar TL



“Kütlü Pamuk Desteği Ödemesi” yapıyoruz. pic.twitter.com/cjnqjiTKTo — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) 16 Mayıs 2019



