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  4. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ilan etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ilan etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı - Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

Duyuruda, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

- "Tüketici başvuruları önem taşıyor"

Laboratuvar sonucuna göre taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve firmaların güvenilir gıda üretiminin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır."

Duyuruda, gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığın, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız ve büyük bir titizlikle sürdürdüğü vurgulandı.

- Denetim sonuçları

Duyuruda, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünün listesi yer aldı. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun gerçekleştirildiği 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

Duyuruda, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, şekerli mamuller, meyve ve sebze işleme ürünleri, kuru yemiş ve çerezler ile takviye edici gıdalarda taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, kuru yemiş kategorisindeki Antep fıstığı ürününde yer fıstığı görüldü.

Şekerli mamullerde ilaç etken maddesi ve glukoz, meyve ve sebze işleme ürünleri kapsamında salçada ve baharatlarda gıda boyası saptanırken, bitki, çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi.

Süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel yağ belirlendi.

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
et ürünleri, ilaç etken maddesi, süt ve süt ürünü, taklit veya tağşiş, Tarım ve Orman Bakanlığı,

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