Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımı başvuru dönemi başladı! Başvuru şartları neler?

Devlette iş fırsatı arayanların yakından takip ettikleri OGM’de bu sefer Tarım ve Orman Bakanlığı için personel alımı başvuru işlemleri yürütülüyor. 12 Eylül itibari ile başlayan personel alımı başvuru dönemi 23 Eylül’e kadar sürecek. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar...

NEREDEN BAŞVURU YAPILACAK?

Adaylar 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 23.09.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru için tıklayınız

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

HANGİ ALANLARA NE TÜR PERSONEL ALINACAK?

12 Eylül tarihinde başlayan başvuru sürecinde 50 mühendis, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant,1 tekniker, 708 büro personeli, 300 şoför alımı için müracaatlar kabul görecek. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz pdf belgesinden pozisyon ve programları daha detaylı öğrenebilirsiniz.