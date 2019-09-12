Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımı başvuru dönemi başladı! Başvuru şartları neler?

Devlette iş fırsatı arayanların yakından takip ettikleri OGM’de bu sefer Tarım ve Orman Bakanlığı için personel alımı başvuru işlemleri yürütülüyor. 12 Eylül itibari ile başlayan personel alımı başvuru dönemi 23 Eylül’e kadar sürecek. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar...
Adaylar 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 23.09.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
12 Eylül tarihinde başlayan başvuru sürecinde 50 mühendis, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant,1 tekniker, 708 büro personeli, 300 şoför alımı için müracaatlar kabul görecek. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz pdf belgesinden pozisyon ve programları daha detaylı öğrenebilirsiniz.
OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI POZİSYON VE PROGRAM ADLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GENEŞ BAŞVURU ŞARTLARI
1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
1 – 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,
3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,
4-Avukat pozisyonuna başvuranlar için;
-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
-Baro kayıt belgesine sahip olmak,
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