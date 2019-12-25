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  3. Tarım ve Orman Bakanlığından Trabzon'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama:

Tarım ve Orman Bakanlığından Trabzon'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama:

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 13:01 | Son Güncelleme

"55 yangından 51'i kontrol altına alındı, 4 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor" - "Herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak 21 mezra evi yandı"

Tarım ve Orman Bakanlığınca, pazartesi günü Trabzon'da çıkan toplam 55 örtü yangınının 51'inin kontrol altına alındığı, 4 yangın için ise çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kentte farklı zamanlarda 15 ayrı ilçede 55 noktada çıkan örtü yangınlarının 38'inin söndürüldüğü, 13'ünün kontrol altına alındığı ve bu alanlarda soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 4 yangının söndürülmesi için de çalışıldığı kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Toplam 190 araç ve 650 personel ile müdahalede bulunulan yangınlar için Trabzon'a 23 ayrı ilden 37 arazöz sevk edildi. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait araçlarda yangına müdahalede bulundular. Trabzon genelindeki yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak 21 mezra evi yandı. Dernekpazarı İlçesi Günebakan Mahallesi'nde 9 ev, Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Şu an için tehlikenin ortadan kalkmasıyla vatandaşlar evlerine döndü."

Açıklamada, yangınlardan yaklaşık 260 hektarlık orman ile 10 hektarlık tarım alanının etkilendiği ifade edilerek, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Orman Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon

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