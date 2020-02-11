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Tarımda 'hümik asitli' yerli gübre hamlesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2020 14:08 | Son Güncelleme

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraklerinden GÜBRETAŞ ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu, kömürden elde edilen hümik asidin tarımsal üretimde daha etkin kullanımı amacıyla iş birliğine giderken, yürütülecek çalışmanın kaynaktan ve maliyetten tasarruf sağlaması hedefleniyor.

Tarımda 'hümik asitli' yerli gübre hamlesi

İki kurum arasındaki iş birliği protokolü, TKİ Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle imzalandı.

Başbayilik Anlaşması'na göre GÜBRETAŞ, TKİ'nin hümik ve fulvik asit içeren doğal organik toprak düzenleyicisi ürünü TKİ-HÜMAS'ın pazarlama, satış ve dağıtımı konusunda 2025 yılına kadar tek yetkili ve başbayisi olacak. TKİ'nin Ilgın tesislerinde üretilen 160 bin litrelik söz konusu ürün de öncelikle GÜBRETAŞ tarafından çiftçilerin kullanımına sunulacak. İki kurum, ortak Ar-Ge çalışmaları da gerçekleştirecek.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, törende yaptığı konuşmada, söz konusu iş birliği sayesinde tarım alanlarının verimliliği yükseltilirken, ürünün yurt dışına ihracatıyla milli ekonomiye de katkı sağlanacağını söyledi.

"Anlaşma Türk tarımı açısından tarihi özellik taşıyor"

Sağlıklı gıdaya uygun fiyatla ulaşmanın vatandaşın en temel haklarından biri olduğunu belirten Poyraz, "Türkiye olarak belli açmazlarımız var. Gıda üretiminde tarımsal girdilerin önemli bir kısmını maalesef ithal etmek zorundayız. Bir taraftan da bu ürünleri üretme mecburiyetimiz var. Tüketicilerimize de bunları en makul fiyattan ulaştırmalıyız. Bunun için verimlilik artışı gündeme geliyor. Bu anlaşma Türk tarımı açısından tarihi özellik taşıyor. Zaman içinde bu anlaşmanın Türkiye ekonomisi ve tarımı açısından çok önemli olduğu anlaşılacak." diye konuştu.

Türkiye'de toprak yapısının çok verimli olmadığına dikkati çeken Poyraz, TKİ'nin 10 yılı aşkın zamandır Ar-Ge'sini yürüttüğü bu çalışmanın tarımda verimlilik problemine çözüm getirecek adımlardan biri olduğunu bildirdi.

Fahrettin Poyraz, şöyle konuştu:

"Bu bize ait yerli bir çalışma. Neresinden bakarsanız bakın, nereden değerlendirirseniz değerlendirin, her yönüyle ülkemiz açısından faydalı bir iş. Zaman içinde, yaygınlaştıkça bunun önemini hem çiftçi hem üretici ve tüketici tarafından fiyatlara ve maliyetlere yansıması şeklinde hep birlikte göreceğiz ve hissedeceğiz."
Hem kaynaktan hem maliyetten tasarruf

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da iki kurum arasında imzalanan Başbayilik Sözleşmesi'nin 2025 yılına kadar süreceği bilgisini verdi.

Ülke topraklarının organik madde yönünden fakir olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Toprak kalitesini artırmak için hümik asidin çok önemli bir yeri var, çalışmalarda bu verimliliği gördük. Sadece yurt içi değil, yurt dışına katma değerli ürün ihracı için de çalışacağız. 1 litrelik hümik asit 8 tonluk hayvan atığına eş değer bir ürün. Bu şekilde hem kaynaktan tasarruf sağlanacak hem maliyet düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak da yerli üreticilerin desteklenmesi ve güçlenmesinin stratejik önem arz ettiğini aktardı.

TKİ'nin sahip olduğu linyit sahalarında bulunan, içinde yüksek oranda hümik asit barındıran düşük kalorili genç kömürleri (leonardit) değerlendirmek amacıyla 2009'da hümik asit üretimine başladığını anımsatan Bayrak, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmada amacımız yerli ve milli kaynaklarla üretim. TKİ-HÜMAS markalı sıvı hümik asit ürünümüzün kullanımının artırılmasıyla üreticimizin gübre ihtiyacı konusunda dışa bağımlılığını azaltıp, tarım topraklarının iyileşmesini ve düzenlenmesini sağlayıp, daha bereketli hale getirilmesini hedefliyoruz. Bu husustaki çalışmalarımız devam edecek."

Hümik asit nedir?

Hümik asit, leonardit olarak adlandırılan düşük kalorili kömürlerin içinde bulunuyor. Bu maddenin kullanımıyla üretilen gübre ve ilaçlar sayesinde toprağın azalan humus oranı ve organik maddeleri geri kazandırılıyor, böylece verim artışı sağlanıyor.

Araştırmalara göre 1 litre sıvı hümik asit 8 ton hayvan gübresine, 1 kilogram katı hümik asit ise 30 ton hayvan gübresine eşdeğer geliyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
hümik asit, gübre,

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