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  4. Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı

Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermeyi amaçlayan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı için başvurular 15 Ocak’a kadar sürecek.

Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı

İstanbul, 9 Ocak (DHA) - Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermeyi amaçlayan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı için başvurular 15 Ocak’a kadar sürecek.
KAGİDER, Migros ev sahipliğinde “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” için tarım sektöründeki faaliyetlerini en az bir, en çok üç yıldır sürdürmekte olan kadın girişimciler 15 Ocak 2020 tarihine kadar bu programa katılmak için başvuru yapabiliyor. 8

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