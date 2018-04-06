Tarımsal destek ödemeleri başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticilere bu yıl verilecek toplam desteğin 1,9 milyar liralık kısmını bugünden itibaren ödemeye başlayacaklarını belirten Fakıbaba, "Ödemeler kapsamında yağlı tohumlu bitkiler desteği için 670 milyon lira, hububat ve baklagil desteği için 202 milyon lira, dane mısır desteği için 58 milyon lira, yaş çay prim desteği için 164 milyon lira, fındık alan bazlı gelir desteği için 838 milyon lira ve çay budama tazminatı için 2,5 milyon lira olmak üzere toplam 1,9 milyar liralık hibe desteği vereceğiz." bilgisini paylaştı.

Fakıbaba, destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını, ödemelerin, gelen icmallere ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bu ödemelerle ocaktan itibaren üreticilere verilen nakit hibe tutarının 7,1 milyar liraya ulaşacağına dikkati çeken Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Böylelikle 2018 yılı için üreticilere vermeyi planladığımız toplam 14,5 milyar liralık tarımsal desteklerin yüzde 49'luk kısmını ödemiş olacağız. Vermiş olduğumuz bu destekler, tarıma sağladığımız nakit hibe kaynaktır. Bunun yanında ayrıca arazi toplulaştırma ve tarımsal sulama yatırımları, tarımsal kredi sübvansiyonları, müdahale alımları ve ihracat destekleri gibi birçok kalemde tarıma önemli miktarlarda kaynak sağlıyoruz. Hükümet olarak her zaman üreticinin yanında ve ülkemiz tarımına değer katanların hizmetinde olmaya devam edeceğiz."