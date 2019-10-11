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Tariş İncir Birliği kuru inciri 16 liradan alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

Tariş İncir Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi adına 14 Ekim'den itibaren A4 kalitedeki kuru inciri kilogramı 16 liradan almaya başlayacak.

Tariş İncir Birliği kuru inciri 16 liradan alacak

Tariş İncir Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına 14 Ekim'den itibaren A4 kalitedeki kuru inciri kilogramı 16 liradan alacak.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan arasında kuru incir alımına ilişkin protokol imzalandı.

Güldal, Germencik Tariş İncir İşletme Müdürlüğü'ndeki imza töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla, kuru incirde ilk kez müdahale alımı için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu yıl özellikle ihraç kalemi olan ürünlerde görev aldıklarına işaret eden Güldal, incir fiyatlarının üretici aleyhinde seyretmesinden dolayı TMO'nun incir alması konusunda kendilerine talep geldiğini, bu kapsamda Tariş ile iş birliği protokolü imzaladıklarını bildirdi.

Yapacakları alımlarda Tariş'in imkanlarını, fiziki mekanlarını, eksperlik hizmetlerini kullanacaklarını, kendilerinin de kaynak sağlayarak süreci yürüteceklerini belirten Güldal, alım fiyatının referans fiyat olarak A4 kalite kuru incir için kilogram başına 16 lira olarak belirlendiğini, A1 kalitedeki kuru inciri de kilogramı 18 liradan alacaklarını ifade etti.

Güldal, "İnşallah önümüzdeki günlerde kuru incir fiyatlarının referans fiyatın üzerinde ve yakınında olacağına inanıyoruz. Amacımız kuru incirin referans fiyat aralığında değer bulmasını sağlamak, bu fiyatın altına düşmesini önlemek ve ihracata katkı sağlamak." dedi.

Güldal, bu konuda dik durulduğu, fiyat kontrolü korunduğu taktirde üretici, kent ve ülkenin kazanacağını dile getirdi.

'ÜRETİCİYLE DOĞRUDAN MUHATAP OLACAĞIZ'

Sadece üreticiden ürün alacaklarını söyleyen Güldal, "Tariş, aldığı ürünlerin üretici belgelerini bize sunacak. Tüccardan ya da bu işin ticaretini yapandan kuru incir alımı söz konusu olmayacak. Bunun altını kalın bir çizgiyle çizerek ifade etmek istiyorum. Üreticiyle doğrudan muhatap olacağız ama Tariş alım yapacak." diye konuştu.

'BU BİR SİGORTADIR'

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan da TMO'nun incirde müdahale alımı yapmasının çok önemli olduğunu belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, incir üreticisi için önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra bu ürünün arkasında TMO var. Bu bir sigortadır. İncir üreticimiz için bir sigortadır. Bundan sonra üretim artışından dolayı dalgalanma olmayacaktır. Üreticimiz mağdur olmayacaktır." dedi.

Törende AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı da birer konuşma yaptı.

TMO'nun Tariş eliyle müdahale alımlarına 14 Ekim Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Tariş İncir Birliği fiyat alım

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