Tarlada 1,5 lira, perakende fiyatı 5 lira

Amik Ovası’nda hasadına başlanılan soğanın verimin oranının iyi olduğunu söyleyen üretici İbrahim Durmuş, aşırı yağışlar nedeniyle kısmen de olsa hasar oluştuğunu belirtti.

' Kilo başına 1 TL'ye kadar düşecek'

Hasat döneminde kuru soğanın tarlada dekar başına bin 500 TL den satıldığını ancak fiyatın daha da aşağıya düşeceğini belirten Durmuş, "Halen soğan fiyatı piyasada aşağıya iniyor.

Kilo başına 1 TL’ye kadar düşecek gibi görülüyor. Bölgemize düşen aşırı yağışlar nedeniyle nispeten hasar da oluştu. Ürün için yapılan girdilerde hesap edildiğinde üretici zarar edecektir" dedi.

FİYATI YÜKSELTEN ÜRETİCİ DEĞİL Tüketiciye ulaşan kuru soğan fiyatının yükselmesinin nedeninin üretici olmadığını anlatan Durmuş, şöyle dedi: