FİNANS

Tarlada 1,5 lira, perakende fiyatı 5 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde soğan hasadına başlandı. Üretici İbrahim Durmuş, kuru soğanın tarlada 1,5 liradan işlem gördüğünü, perakende fiyatının ise 5 TL olduğunu söyledi.

Amik Ovası’nda hasadına başlanılan soğanın verimin oranının iyi olduğunu söyleyen üretici İbrahim Durmuş, aşırı yağışlar nedeniyle kısmen de olsa hasar oluştuğunu belirtti.

' Kilo başına 1 TL'ye kadar düşecek'

Hasat döneminde kuru soğanın tarlada dekar başına bin 500 TL den satıldığını ancak fiyatın daha da aşağıya düşeceğini belirten Durmuş, "Halen soğan fiyatı piyasada aşağıya iniyor.
Kilo başına 1 TL’ye kadar düşecek gibi görülüyor. Bölgemize düşen aşırı yağışlar nedeniyle nispeten hasar da oluştu. Ürün için yapılan girdilerde hesap edildiğinde üretici zarar edecektir" dedi.

FİYATI YÜKSELTEN ÜRETİCİ DEĞİL

FİYATI YÜKSELTEN ÜRETİCİ DEĞİL
Tüketiciye ulaşan kuru soğan fiyatının yükselmesinin nedeninin üretici olmadığını anlatan Durmuş, şöyle dedi:
"Kuru soğanın tüketiciye 5 TL'den yansımasının nedeni kesinlikle üretici ve aracılar değildir. Aracılar aldıkları ürüne birkaç kuruş ekleyerek satarken, market ve manavlarda fiyat yükseliyor. Böyle olunca da tüketici soğanı pahalıya alıyor. Yükselten ise üretici gibi görülüyor." KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
soğan Hatay

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