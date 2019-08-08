Tarlada 4 liraya satılan bamya pazarda 16 liraya alıcı buluyor

Bayat kırsal mahallesinde bamya yetiştirerek geçimlerini sağlayan Erşen ailesi, ürettikleri bamyanın fiyatının düşük olduğundan şikayet ediyor. Bamya yetiştirmenin meşakkatli bir iş olduğunu belirten Erşen ailesi, sabah 05.30’da başladıkları toplama işlemini sıcakta saat 11.00-12.00’ye kadar devam ettirdikleri halde emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirtiyor. Hasan Erşen, nisan ayında başlayan bamya yetiştiriciliğinin eylül ayına kadar devam ettiğini söyledi. Hasan Erşen, bamyayı 4 liradan tüccara sattıklarını belirterek, “Bamyayı nisan ayında ekmeye başlıyoruz. Mayıs aylarında bamyanın çapasını yapmaya başlıyoruz. Toplaması Eylül 15-20’yi buluyor. Topladığımız bamyayı 4 liradan tüccara veriyoruz. Yani kendileri kaça veriyor bilmiyoruz. Bamyayı ekiyoruz, çok meşakkatli geçiyor. Buradan bizden 4 liradan alıyorlar, Balıkesir’de 15-20 liradan veriyorlar. Bizi de bu şekilde zor durumda bırakıyorlar” diye konuştu.

Bamya yetiştiricisi Dudu Erşen ise bamya yetiştirmenin zorluklarından bahsederek, “58 yaşındayım. Bamya için sabah erkenden tarlaya geliyoruz ve toplamaya başlıyoruz. Sıcakta saat 11.00-12,00’ye kadar topluyoruz. Bamya toplamak zor. Sıcakta çalışıyoruz, ertesi güne kalmasın diye bir tek bamya dahi bırakmamaya çalışıyoruz. Yoksa ertesi günü atılıyor. Bizim bamyamız çok ve her gün topluyoruz. Bamyadan kazancımız normal. Anca yiyeceğimizi, içeceğimizi karşılıyoruz. Mazot parası, şeker parası” ifadelerini kullandı.