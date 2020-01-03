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  4. Tarladan seraya geçiş, patlıcanın fiyatını fırlattı

Tarladan seraya geçiş, patlıcanın fiyatını fırlattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

Mevsimsel koşullar gereği tarladan sera üretimine geçen patlıcan, Aralık ayının zam şampiyonu oldu.

Mevsimsel koşullar gereği tarladan sera üretimine geçen patlıcan, Aralık ayının zam şampiyonu oldu. Pazarda kilosu 5 ila 6 lira arasında değişen patlıcanın fiyatının mevsimine göre normal olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık yüzde 11,84, aylık yüzde 0,74 arttı. Bu verilerle birlikte Aralık ayında fiyatı en fazla değişim gösteren ürünler de belli oldu. TÜFE’de aylık olarak en yüksek artış gösteren patlıcan (yüzde 30,76) oldu. İkinci sırada kuru soğan (yüzde 25,07) gelirken en çok fiyat artışı yaşayan üçüncü ürün domates (yüzde 17,33) oldu. Mevsimsel koşullar gereği tarladan sera üretimine geçen patlıcanın kilosu pazarda 5 ila 6 lira arasında değişiyor. Portakal kilosunun ise 3,5 -5 lira arasında değiştiği görüldü. Bunun sebebinin ise mevsiminde üretimin fazla olması ve ihracatın olmaması olduğu belirtildi.

’’Sera olunca fiyatlarda mecburen artış oldu’’

Patlıcan ve sebze satan pazarcı esnafı Yahya Genç, ’’Tarlada üretim bitti, serada üretim başladı. Sera olunca fiyatlarda mecburen artış oldu. Sera ürünleri pahalı olur. Vatandaşın patlıcana ilgisi az. Yaz mevsimi gibi olmuyor, Yaz mevsiminde tarlada üretim olduğu için ucuz ve kaliteli oluyor. Kış ayları sıkıntılı aylar. Üretin az, pahalı olduğu için tüketim de az oluyor’’ dedi.

’’Patlıcanın zam şampiyonu olmasının nedeni ihracat ve serada üretim’’

Patlıcanın Aralık ayında zam şampiyonu olmasının nedeni ihracat ve serada üretiminin olduğunu aktaran esnaf Yusuf Mustafaoğlu, ’’Birinci ayda patlıcan yiyoruz. Seranın masrafları biraz daha fazladır. Yazın tarlada üretilen patlıcana çok masraf yapmak gerekmez. Yılbaşlarında ve 12’nci ayda satışlar biraz düşer. Her zaman bu böyledir’’ şeklinde konuştu.

Diğer bir esnaf Reşat Yiğittekin şöyle konuştu: ’’Sera üretim başladı. Sera üretimi ile tarla üretimi arasında fark var. Sera üretimi pahalı olur, tarla üretimi buna göre ucuz olur. Tarla üretimi bitti. Bu ay satışlar iyi geçebilir ancak hava şartlarına bağlı. Hava şartları iyi olursa fiyatlar düşer. Sıcak olduğu zaman sebze daha çabuk üretilir. Soğuk olunca üretim azalır ve fiyatlar farklı olur’’.

’’Portakal çok yerde yetiştirildiği için bol miktarda var’’

Portakal satışı yapan esnaf Nezir Alan, ’’Portakalı, Salı günü 2,5 liradan sattık. Kalitesine göre satış yapıyoruz. 2 liradan 5 liraya kadar portakal var. Birçok yerden üretim yapılıyor; Mersin, Adana ve Finike. Çok yerde yetiştirildiği için bol miktarda var. Bol olduğu için ucuzluyor’’ dedi.

Esnaf Celal Yüksel, portakalın dışarıya gitmediği için ucuz olduğunu, İhracat olduğunda biraz daha pahalı olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
patlıcan aralık enflasyon

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