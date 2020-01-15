Samsun’da, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında çiftçiye 13,5 milyon TL devlet desteği sağlandı.

TARSİM kapsamında Samsun’da 2019 yılında mevcut poliçe sayısı 35 bin 626, toplam prim tutarı ise 25 milyon 052 bin 063 TL olurken toplam prim tutarı içerisinden Samsun çiftçisinin ödediği prim tutarı 11 milyon 644 bin 508 TL, devletin çiftçiler için ödediği prim desteği ise 13 milyon 407 bin 555 TL olarak gerçekleşti.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bildiğimiz gibi Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kar amacı gütmeyen, çiftçilerin doğal afet ve hastalıklar kaynaklı acı ve sıkıntılarını gidermeye yönelik devlet desteğiyle kurulmuş bir sistemdir. Mecburiyet değil gönüllülük esasıyla çalışmakta olan Sistem,üreticilerimizin yaralarını kendi ödedikleri primlere ilave önemli miktarda Devlet desteği ile sarmakta ve her geçen gün daha fazla muhataba ulaşmaktadır. 2019 yılı içerisinde TARSİM kapsamında Samsun genelinde mevcut poliçe sayısı 35 bin 626 adet, toplam sigorta bedeli 911 milyon 981 bin 281 TL ve buna karşılık gelen toplam prim tutarı da 25 milyon 052 bin 063 TL olarak gerçekleşti. Bu toplam tutar içinde Samsun çiftçisinin ödediği prim tutarı 11 milyon 644 bin 508 TL olarak bildirilirken, Devletin ödediği prim desteği ise 13 milyon 407 bin 555 TL oldu" dedi.

Samsun genelinde 2019 yılındaki doğal afetler sebebiyle zarar gören çiftçilere ödenen tazminat tutarının 4 milyon 940 bin 234 TL olarak bildirildiğini belirten Sağlam, "Bitkisel ve hayvansal üretim olarak detaya baktığımızda yine Samsun genelinde; 222 bin 086 dekar sigortalı tarımsal üretim alanı yanı sıra 72 bin 537 büyükbaş ve 34 bin 627 küçükbaş hayvan ile 78 bin 640 kümes hayvanı ve 29 bin 121 de arılı kovan sigorta kapsamında işlem görmüş oldu. Gerek çiftçinin gerekse devletin ödediği prim tutarı, toplam sigorta bedeli ve sigorta ettirilen büyük ve küçükbaş hayvan adedi bakımından Bafra ilçemiz ön sırayı alırken; sigorta poliçe adedi bakımından Vezirköprü, sigorta ettirilen kümes hayvanı konusunda Kavak, sigortalanan arılı kovanda da Terme ilçelerimiz öne çıkmış oldu. 2019 yılında afet zararları için ödenen tazminat bedeline baktığımızda ilk sırayı Terme ilçemiz alırken onu sırasıyla Salıpazarı, Bafra ve Çarşamba ilçelerimiz takip etti" diye konuştu.



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